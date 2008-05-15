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Хитровка не Зарядье, но и «Дон-Строй» – не британский архитектор

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Юлия МЕЗЕНЦЕВА ]

Хитровка не Зарядье, но и <nobr>«Дон-Строй»</nobr> – не британский архитектор
Такой Хитровскую площадь хочет видеть застройщик

 ШУМНАЯ история последнего месяца: москвичи пытаются отстоять Хитровку. Ту самую Хитровку, о которой писали Максим Горький и Владимир Гиляровский и которую так любит описывать Борис Акунин. Местность, впервые упомянутая в летописи аж 1493 г. (когда Иван III переселился сюда после большого пожара в Кремле), нынче буквально усеяна историческими объектами и памятниками. В 1824 г. при участии деятельного отставного генерал-майора Николая Захаровича Хитрово здесь была обустроена площадь и задуман крытый рынок для мясного и зеленного торга. До конца осуществить свои планы Хитрово не успел - в 1826-м он умер.

 В 1860-е годы Хитровская площадь стала своеобразной «биржей труда» сезонных рабочих. Площадь окружали каменные дома с ночлежками и трактирами (одни названия чего стоят - «Каторга», «Сибирь», «Пересыльный»!). Эти места посещали и Толстой, и Станиславский, и Немирович-Данченко. Здесь гулял художник Симов, писавший декорации для пьесы «На дне», и актеры МХАТа (чтобы, так сказать, вжиться в образы). Тут жил и художник Саврасов, и известный коллекционер Свиньин. Последнего Пушкин рекомендовал Гоголю в качестве прототипа Хлестакова в «Ревизоре». Связаны эти места и с именем Великой княгини Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители, открывшей школу для сирот и детей, которых она находила на Хитровом рынке.

 В 1930-е годы на месте рынка выстроили ПТУ (Электромеханический колледж). Но даже это здание не смогло убить очарование Хитровки. Огромное количество фильмов (в том числе «Покровские ворота» и «Брат-2») снималось именно здесь. Сюда водят экскурсии, здесь сидят художники и собираются фанаты Фандорина... Бывшая Хитровская площадь дважды предложена к постановке под охрану как самостоятельный объект культурного наследия и как часть исторической территории Ивановской горки. Обе заявки пока не рассмотрены.

 Между тем компания «Дон-Строй» возвела для Электромеханического колледжа новое здание. Старое строение на Хитровке будет снесено - и на его месте «Дон-Строй» собирается возвести 30-метровый бизнес-центр.

 Еще прошлым летом эксперты Москомархитектуры, Москомнаследия и Экспертно-консультационного совета при главном архитекторе города назвали стиль проектируемого бизнес-центра «суровым» и не соответствующим рельефу местности и историческому окружению. Вердикт вынесли строгий: объект не прошел рассмотрение «ни в объемном, ни в высотном, ни в архитектурном решении». Авторам рекомендовали доработать проект. Однако этот отклоненный проект (предполагающий вырубку всех деревьев, в том числе тополей, посаженных 200 лет назад самим Хитрово) был представлен жителям как утвержденный и окончательный.

 Москвичи пытаются предотвратить строительство. Организован сбор подписей в защиту площади. За Хитровку без небоскреба выступили 12 тыс. горожан! Для сравнения: спорный бизнес-центр рассчитан на 2,5 тыс. человек. Инициативная группа подготовила проект восстановления Хитровки. Предлагается обустроить пешеходную зону, поставить часовенку, газовые фонари и памятник Гиляровскому.

 В любом европейском городе исход борьбы в подобном случае был бы предрешен. Скорее всего, компания-застройщик сама поддержала бы инициативу горожан, сделав себе на этом качественный пиар. Но все мы живем в Москве, а не в «любом европейском городе».

 Хочется верить, что и в столице возможен компромисс. В конце концов, застройщику можно в качестве компенсации предложить другую стройплощадку. Ведь строит же Норман Фостер башню в Сити вместо предложенного ему изначально Зарядья. Хитровка не Зарядье, но и «Дон-Строй» - не известный британский архитектор. Так что было бы желание - выход найдется.

Аргумент эксперта

 «НАМЕРЕНИЕ разместить бизнес-центр на Хитровской площади противоречит выстраданному решению о том, что в ЦАО больше не будут размещаться офисы, - утверждает Алексей Клименко, член президиума Экспертно-консультационного совета при главном архитекторе города. -  Центр просто забит офисами. Офисы по сравнению с другими объектами привлекают больше всего автомобилей. Отсюда - транспортный коллапс. Я не устаю повторять, что пробки в Москве - рукотворные! Ситуацию с Хитровкой нужно разрешить как можно быстрее. Выступаю обеими руками за то, чтобы освободившуюся площадь превратить в памятное место, музей Хитровки, но никак не в офис. В конце концов, и у застройщика должна быть совесть».

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