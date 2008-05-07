//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Как не наломать дров, отдыхая в лесу

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Как не наломать дров, отдыхая в лесу
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 НЕПРИЯТНОСТИ могут подстеречь уже на подходе к вожделенному месту отдыха. Точнее, на подъезде. Большинство лесопарков и других зеленых уголков столицы относятся к особо охраняемым природным территориям. Поэтому на автомашинах туда заезжать нельзя. Транспортное средство нужно оставить за границей зеленой зоны. За проезд и парковку на лесной территории, а также за попытку помыть или отремонтировать там машину можно поплатиться штрафом в размере от 500 до 5000 рублей.

 Вынуждены огорчить любителей погреться у костра и пожарить на нем шашлык. На разведение костров в лесопарках столицы наложен строгий запрет. Однако, по словам начальника пресс-службы экологической милиции УВД Москвы Светланы Серкиной, допускается  использование мангалов для готовки на углях без открытого огня.

 Рекомендуется пользоваться мангалами, которые устанавливает администрация зеленых зон в отведенных для этого местах. Если вы привезли свой мангал – ищите специально оборудованную площадку. «Мы планируем создать 14 площадок на периферии парка, где люди могут установить свой мангал», – рассказала зам­директора Битцевского лесопарка Татьяна Лунева. Подобные уголки есть и в других парках. Подробности можно уточнить, позвонив в администрацию зеленой территории. За приготовление шашлыка в неположенном месте могут оштрафовать на круглую сумму – от 4 до 5 тыс. рублей.

 Кроме того, в лесу запрещается нажигать уголь. Наломаете веток непосредственно в месте отдыха – и попадете под статью Административного кодекса «Повреждение зеленых насаждений». В тюрьму, конечно, не посадят, но солидный штраф в 4 тыс. руб. заплатить придется. Так что углем рекомендуется запастись заранее – его можно купить в любом супермаркете.

 Больной вопрос «пить или не пить?» волнует очень многих. Распивать спиртные напитки и находиться в зеленой зоне в нетрезвом состоянии запрещает ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях. Лесопарк по закону относится к общественным местам. За нарушение этого правила могут выписать штраф от 100 до 300 рублей.

 Еще одна проблема – горы мусора и бутылок, которые остаются в лесопарках после веселых гулянок. Сжигание «остатков былой роскоши» тоже считается загрязнением территории. Мусор необходимо увезти с собой. За нарушение этого правила сотрудник экологической милиции может оштрафовать горожанина на сумму до 500 рублей.

 Расхожее выражение «милиционер под каждым кустом» для зеленых зон столицы – не анекдот, а реальность. «Сотрудники экологической милиции проводят ежедневное патрулирование мест массового отдыха горожан. В выходные и праздничные дни мы усиливаем бдительность», – рассказали в экологической милиции. Кроме «экологов в погонах» в лесопарках работают рядовые сотрудники милиции, а также конные патрули. Все эти стражи правопорядка вправе выписывать упомянутые штрафы.

 Несмотря на строгие правила, прослеживается любопытная тенденция. Как сообщили в УВД Москвы, количество людей, нарушающих правила поведения в зеленых зонах, за последнее время снизилось. Так что отдыхать цивилизованно мы все-таки умеем. Если захотим…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Озвучен гипотетический сценарий победы России в военном конфликте с Украиной. По данному вопросу некоторое время назад высказался Евгений Марчук, бывший глава украинской Службы безопасности.

//В мире

США подготовили новые антироссийские санкции из-за дела Скрипаля

США подготовили новые антироссийские санкции из-за дела Скрипаля

США подготовили новые антироссийские санкции из-за дела экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который со своей дочерью был отравлен в британском Солсбери. Санкции затрагивают банковский сектор России.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Минобороны опубликовало видео учений с бронещитом, который ослепляет мигающим светом

Минобороны опубликовало видео учений с бронещитом, который ослепляет мигающим светом

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в том числе атаки атака спецназовца с бронещитом, который испускает яркий мигающий свет.

//В мире

Бывший депутат Рады выявил единственный шанс Петра Порошенко на выигрыш выборов

Бывший депутат Рады выявил единственный шанс Петра Порошенко на выигрыш выборов

Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, что поможет Петру Порошено переизбраться на второй срок. Соответствующее заявление экс-парламентарий сделал в разговоре с представителями российских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Шоу-бизнес

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины. По признанию бывшей ведущей программы "Орел и решка", она приняла решение отказаться от украинского гражданства после замужества и эмиграции в Италию.

//В мире

«Расшифрован» прогноз Нострадамуса о покушении на Трампа и угрозе новой войны

«Расшифрован» прогноз Нострадамуса о покушении на Трампа и угрозе новой войны

Британец Крейг Хэмилтон-Паркер заявил, что смог «расшифровать» предсказание французского астролога Нострадамуса на ближайшие два года. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Общество

В Москве на Сокольнической линии метро с 30 марта на неделю закроют пять станций

В Москве на Сокольнической линии метро с 30 марта на неделю закроют пять станций

В Москве на Сокольнической линии метрополитена с 30 марта на неделю закроют пять станций: "Красносельскую", "Сокольники", "Преображенскую площадь", "Черкизовскую" и "Бульвар Рокоссовского".

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова переживает, что Шепелев не разрешает ей общаться с крестником - сыном Жанны Фриске

Ольга Орлова переживает, что Шепелев не разрешает ей общаться с крестником - сыном Жанны Фриске

Певица Ольга Орлова была близкой подругой Жанны Фриске. Именно Ольгу Жанна выбрала крестной своего долгожданного сына Платона. Но после смерти Фриске у Орловой нет возможности видеться с мальчиком.

//Шоу-бизнес

В сети восторгаются поздравлением Агутина с днем рождения Владимира Преснякова

В сети восторгаются поздравлением Агутина с днем рождения Владимира Преснякова

Вот умеет музыкант Леонид Агутин оригинально поздравить своих близких людей и друзей. День рождения отметил певец Владимир Пресняков. Агутин обратился к коллеге и другу в Инстаграм так трогательно...

//Общество

Ваня Крапивин, защитивший мать от пьяного соседа, посмертно награжден орденом Мужества

Ваня Крапивин, защитивший мать от пьяного соседа, посмертно награжден орденом Мужества

Ваня Крапивин, защитивший свою маму от пьяного соседа, посмертно награжден орденом Мужества. Указ о награждении Ивана Крапивина 28 марта 2019 года подписал президент России Владимир Путин.

//Здоровье

Ученые назвали новый доступный способ похудания для людей с диагнозом диабет

Ученые назвали новый доступный способ похудания для людей с диагнозом диабет

Ученые-медики провели исследование и выявили, что люди с диагнозом диабет легче избавляются от лишних килограммов выбирая жидкую диету. О новом способе похудания для диабетиков пишет журнал Diabetes Care.

//В мире

Сербия ориентирована на членство в ЕС, сообщил сербский дипломат Славенко Терзич

Сербия ориентирована на членство в ЕС, сообщил сербский дипломат Славенко Терзич

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич сообщил, что половина жителей его страны хотят в Евросоюз. Он заявил, что правительство Сербии ориентировано на членство в ЕС. Но Белград выражает строгий нейтралитет военный.

//Шоу-бизнес

Равшана Куркова раскрыла секрет, как выглядеть хорошо после 30 лет

Равшана Куркова раскрыла секрет, как выглядеть хорошо после 30 лет

Популярная актриса Равшана Куркова поделилась со своими поклонницами, что она делает, чтобы выглядеть так хорошо. Фигура у 38-летней Равшаны такая, что может позавидовать любая девушка.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп в ближайшие дни может перекрыть границу США с Мексикой

Трамп в ближайшие дни может перекрыть границу США с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни может перекрыть границу США с Мексикой. Свою угрозу перекрыть границу между двумя странами на следующей неделе американский президент написал в Твиттер.

//Здоровье

Как решить проблемы с потенцией из-за финансовых неудач

Как решить проблемы с потенцией из-за финансовых неудач

«СПИД-инфо» опубликовало историю предпринимателя из Волгограда, который рассказал изданию о том, что после разорения его настигло половое бессилие. В последнее время эта болезнь приняла размеры эпидемии.

//Криминал

На Урале по горячим следам задержан дед, подозреваемый в убийстве внука и похищении двоих детей

На Урале по горячим следам задержан дед, подозреваемый в убийстве внука и похищении двоих детей

В Свердловской области полиция по горячим следам задержала 65-летнего деда, подозреваемого в убийстве своего внука и похищении двоих детей. Расследованием занимались самые опытные уральские криминалисты.

//Общество

Женщину, задавившую спящего кота, оштрафовали на 2 тысячи рублей

Женщину, задавившую спящего кота, оштрафовали на 2 тысячи рублей

Госавтоинспекция оштрафовала женщину, которая задавила кота в центре Симферополя. Это произошло на пешеходной части, где запрещено движение транспортных средств

//Общество

Дмитрий Медведев ответил на вопросы пользователей "ВКонтакте"

Дмитрий Медведев ответил на вопросы пользователей "ВКонтакте"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии 25-летия Рунета в прямом эфире #VKLive ответил на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес российского правительства.

//Общество

С 1 апреля повышаются социальные пенсии. Повышение смешное

С 1 апреля повышаются социальные пенсии. Повышение смешное

С 1 апреля 2019 года на два процента повышаются социальные пенсии. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 9 266 рублей. О повышении социальных пенсий с апреля сообщили в ПФР.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
2

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
3

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
4

Самый пожилой полицейский Великобритании в одиночку задержал преступника
5

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры