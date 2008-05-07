Небо будет ясным. И мирным!

НЕПОСРЕДСТВЕННО над столицей тучи никто не разгоняет. «Корректировка» погоды происходит как минимум в 30 км от города. «Задача специалистов: перекрыть тучам путь к столице, – рассказывает замдиректора научного учреждения «Агентство атмосферных технологий» Виктор Петров. – С помощью радиолокационных установок, которые располагаются в Подмосковье и ближайших областях, мы находим атмосферные фронты в радиусе 400 км от Москвы и воздействуем на них».

Специалисты заставляют облака «выплакаться» раньше, чем ветер донесет их до Москвы. Для этого самолеты сыплют на тучи реагенты – сухой лед, цемент или жидкий азот. В результате тучи быстро набухают, и дождь идет раньше, чем пошел бы в результате естественного процесса. Эффект от разгона держится два часа, поэтому «солить» облака нужно несколько раз.

Хорошая погода обеспечивается силами ВВС России. По информации Управления по связям с общественностью ВВС, обычно в дежурную бригаду входит 10–12 самолетов. Они несут службу в течение всего праздничного дня.

В результате разгона туч опальные «вечные странники» льют воду, смешанную с высыпанными реагентами, на жителей окраин Москвы и ближайшего Подмосковья. «Не стоит волноваться. Все применяемые реагенты и методики воздействия проходят обязательную сертификацию на европейском уровне, долго испытываются и только потом допускаются к использованию, – говорит специалист Мосэкомониторинга Елена Лезина. – Разгон облаков совершенно безвреден». «Сухой лед и жидкий азот, применяемые нами, – это те вещества, которые в большом количестве есть в самой атмосфере, – добавляет Виктор Петров. – А количество применяемого цемента ничтожно – это лишь одна тысячная процента от общего фонового загрязнения. Для сравнения: в столице ежедневно выпадает около 40 тонн пыли!»

Забавный аргумент

ОДИН житель Подмосковья подал в суд на Росгидромет за... плохую погоду 1 сентября. По его словам, из-за того что в столице разогнали тучи, в его городе пошел дождь, и он не смог погулять в парке со своей дочерью Лерой. Моральный ущерб, нанесенный ребенку, гражданин оценил в миллион рублей. Судебное дело истец проиграл: ответчики сумели доказать, что район, где прошел дождь, находился вне зоны работы «погодных патрулей».