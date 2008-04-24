//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Каретному ряду каждый рад

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Каретному ряду каждый рад
фото С. ХАЛЬЗОВА

 НА ПОМОЩЬ страждущим приходит сад «Эрмитаж». Находится он в самом центре города – Каретный ряд, 3. Войдешь за ворота – и не замечаешь городской суеты вообще.

 Между тем зрелищная история этого места началась гораздо раньше, чем открылся собственно «Эрмитаж». Тут среди консервных и химических заводов немец Берг дивил народ полетом на воздушном шаре. Владимир Гиляровский вспоминал об этом: «Разгородили в двух местах забор, поставили в проходе билетные кассы и контроль, полезла публика и сплошь забила пустырь, разгороженный канатами, и «сидячие рублевые места», над которыми колыхался небольшой серый шар, наполненный гретым воздухом. «Пузырь полетит!» – волновались собравшиеся».

 Конечно, Гиляровский напросился в корзину. И получил нагоняй от редактора – приземлившись на какое-то картофельное поле, не успел сдать репортаж.

 Однако же свою славу место приобрело уже после того, как Яков Щукин, бывший половой, открыл здесь в 1894 г. сад «Эрмитаж». Летом 1896 г. здесь состоялся первый массовый киносеанс. Газета «Московские ведомости» через несколько дней сообщала: «В закрытом театре ежедневно после спектакля будет показываться публике новейшее изобретение – живая движущаяся фотография «Синематограф Люмьера».

 Публике показывали, по словам другой газеты – «Новости дня», «целые живые сцены: приход поезда, улицу в Руане, купающихся в море, кузницу. Все это движется: перед вами неподдельная трепещущая жизнь».

 Спустя два года в помещении садового театра открылся Московский художественный театр. До этого садовый театр был незатейливым увеселительным заведением. Первое, что поражало вошедшего туда, – запах дешевого пива. К тому же помещения были пыльными, грязными и не отапливались.

 Денег на ремонт у мхатовцев, конечно, не было. Все пришлось делать своими руками. Один из основателей об этом вспоминал: «Все стены с их пошлыми объявлениями мы просто закрасили белой краской. Скверную мебель закрыли хорошими чехлами, нашли приличные ковры и устлали ими все коридоры, примыкавшие к зрительному залу... Мы сняли пошлые занавески с дверей и окон, вымыли самые окна...»

 То есть создавалась видимость приличного заведения. Которое, в конце концов, вошло в невиданный фавор – и на весь мир прославило русский театр вообще.

 И этот факт лишь подтверждает величие сада в Каретном ряду.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Озвучен гипотетический сценарий победы России в военном конфликте с Украиной. По данному вопросу некоторое время назад высказался Евгений Марчук, бывший глава украинской Службы безопасности.

//В мире

США хотят ввести новые санкции против России из-за Венесуэлы

США хотят ввести новые санкции против России из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что власти Соединённых Штатов разрабатывают решения, как заставить Россию вывести своих военных с территории южноамериканского государства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В России с 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей

В России с 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей

В России с 29 марта начали действовать законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти. Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон 18 марта 2019 года.

//В мире

Раскрыто возможное будущее части народа Донбасса после его возвращения на Украину

Раскрыто возможное будущее части народа Донбасса после его возвращения на Украину

В Киеве раскрыли возможное будущее части народа Донбасса после того, как регион вернется в состав Украины. По данному вопросу на встрече с блогерами высказалась Ирина Геращенко, зампредседателя Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Общество

Где продукты лучше: в России или Европе?

Где продукты лучше: в России или Европе?

Что едим мы и ест Европа? Насколько безопасны продукты, попадающие в наш холодильник? К каким хитрым маркетинговым ходам прибегают продавцы и производители пищевой продукции? По«АН» изучили ответы экспертов в области питания на эти и другие вопросы.

//В мире

«Расшифрован» прогноз Нострадамуса о покушении на Трампа и угрозе новой войны

«Расшифрован» прогноз Нострадамуса о покушении на Трампа и угрозе новой войны

Британец Крейг Хэмилтон-Паркер заявил, что смог «расшифровать» предсказание французского астролога Нострадамуса на ближайшие два года. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//В мире

Бывший депутат Рады выявил единственный шанс Петра Порошенко на выигрыш выборов

Бывший депутат Рады выявил единственный шанс Петра Порошенко на выигрыш выборов

Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, что поможет Петру Порошено переизбраться на второй срок. Соответствующее заявление экс-парламентарий сделал в разговоре с представителями российских СМИ.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова родила еще два месяца назад

Актриса Софья Каштанова родила еще два месяца назад

Поклонники актрисы сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Психологини" Софьи Каштановой догадовались, что она готовится стать мамой. Сама Каштанова молчала, а тактичные люди не лезли с вопросами.

//Общество

У Медведева нет претензий к тому, что делал Абызов

У Медведева нет претензий к тому, что делал Абызов

Премьер-министр РФ доволен работой ведомства, которое возглавлял министр Абызов. Заявление Дмитрия Медведева прозвучало в прямой линии в рамках общения с пользователями социальной сети «В контакте».

//Общество

Медведев рассказал о любви к социальным сетям

Медведев рассказал о любви к социальным сетям

В пятницу, 29 марта, премьер-министр Дмитрий Медведев провёл прямой эфир в социальной сети "Вконтакте", где рассказал подписчикам почему стал реже появляться в соцсетях и своей любви к Instagram.

//Общество

В Смоленске похоронили женщину и девочку, погибших в ДТП с "Гелендвагеном"

В Смоленске похоронили женщину и девочку, погибших в ДТП с "Гелендвагеном"

В Смоленске похоронили женщину и девочку, погибших в ДТП с "Гелендвагеном" в Москве. Оксане Роменковой было 34 года, ее дочери - 11 лет. Семья жителей Смоленска ехала на"Нива" в Москву.

//Шоу-бизнес

Стали известны подробности кражи у актрисы Елены Кориковой

Стали известны подробности кражи у актрисы Елены Кориковой

У актрисы сериала "Бедная Настя" Елены Кориковой из машины, стоявшей около торгового центра, вытащили кошелек. Правоохранительные органы провели проверку и не нашли даже намёка на преступление. Позже главным подозреваемым оказался кот.

//В мире

Путин и члены Совбеза обеспокоены, что другие страны вмешиваются в дела Венесуэлы

Путин и члены Совбеза обеспокоены, что другие страны вмешиваются в дела Венесуэлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что другие страны планируют продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Такое заявление обеспокоило Владимира Путина и членов Совета безопасности.

//Новости партнеров

//В мире

О героях былых времен: история летчика-сибиряка

О героях былых времен: история летчика-сибиряка

Боль от потерь в ВОВ не утихает до сих пор у тех, кто потерял своих родных и близких. В каждой российской семье есть свои герои и свои истории о ВОВ, которые передаются из поколения в поколение. История летчика-сибиряка Григория Александровича Цуканова, который совершил огненный таран в годы ВОВ, и о котором «забыла» страна.

//Спорт

Чемпион мира по самбо Руслан Беликов: «О переезде в Крым не жалею»

Чемпион мира по самбо Руслан Беликов: «О переезде в Крым не жалею»

Чемпион Европы и мира по боевому самбо Руслан Беликов рассказал о том, как с третьей попытки попал на чемпионат мира, и о трудном решении вернуться в Крым.

//Общество

Васильева заступилась за учителей, которых осудили в соцсетях

Васильева заступилась за учителей, которых осудили в соцсетях

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева заступилась за учителей, которых осудили в социальных сетях. Васильева считает, что это их личная жизнь и никто не имеет права в неё вмешаться.

//Культура

Медведев рассказал, что ему не нравится в "игрушках"

Медведев рассказал, что ему не нравится в "игрушках"

Премьер-министр РФ раскритиковал зарубежные компьютерные игры на историческую тематику. Заявление Дмитрия Медведева процитировало агентство ТАСС.

//Политика

В Москве прошла II международная научно-практическая конференция против экстремизма и терроризма

В Москве прошла II международная научно-практическая конференция против экстремизма и терроризма

29 марта в «Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя» прошла II международная научно-практическая конференция «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму».

//Общество

Медведев предложил развивать российские поисковики и соцсети

Медведев предложил развивать российские поисковики и соцсети

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с представителями ведущих интернет-компаний в штаб-квартире Mail.ru Group. По словам Медведева, преимуществом нашей страны являются российские поисковики и их следует развивать.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
2

Водитель джипа удивился, что ему не уступили дорогу, и решил выяснить отношения с шофером "Жигуленка"
3

«Золинштурмбаннфюрер» попалась на крупном мошенничестве
4

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
5

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры