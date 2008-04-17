Платонов оппозиции друг, но партия дороже

ЭТИ изменения прикрывались благовидным предлогом. С помощью поправки представители правящего большинства хотели сократить число нелаконичных, содержащих повторы и некрасивых по стилистике законов. Именно по этим крайне размытым основаниям Владимир Платонов мог без всяких дискуссий отклонять законодательные предложения. Фактически его власть блокировать проекты становилась абсолютной.

В итоге крошечной гордумской оппозиции (двум «яблочникам» и четырем коммунистам) удалось убедить большинство в том, что председателю городского законодательного органа нужно отказаться от «права вето». Впрочем, поступившись этой поправкой, единороссы смогли протащить массу других уточнений, ограничивающих возможности оппозиции.

«Нам урезали право на депутатский запрос. Сократили количество адресатов. Теперь депутаты не могут требовать разъяснений у федеральных органов власти. Например, у ФГУПов. То есть мы не можем обратиться даже в «Мосводоканал»! – возмущается депутат­«яблочник» Сергей Митрохин. – У нас также отняли право проводить депутатские слушания. Раньше их мог инициировать любой член собрания, и чиновники обязаны были прийти. Но после нескольких острых для власти тем нам оставили только круглые столы. А правительственные чиновники за круглый стол с депутатами стараются не садиться. Сколько ни приглашай».

Еще один новенький запрет: автор законопроекта не может пригласить в Думу для обсуждения тех, кого считает нужным. Список теперь утверждает все тот же Владимир Платонов, председатель Комиссии по организации работы Думы.

Есть еще одно совсем странное новшество: посторонним, в том числе журналистам, запретили находиться в помещениях, примыкающих к залу заседаний гордумы. Теперь туда без пропуска и помощникам депутатов путь заказан. Предлагается даже пропускать всех «чужаков» в здание гордумы только в сопровождении милиционера!

Эти реформы преследуют очевидную цель: сделать так, чтобы никто не узнал, никто не услышал, что творится в коридорах московской законодательной власти. Собственно, скандальная поправка о «праве вето», которое собирались дать Владимиру Платонову, направлена на те же цели.

29 единороссов в городском парламенте и без того легко блокируют любое решение оппозиции. Но «яблочники» и коммунисты научились делать обсуждения громкими. А к чему лишний шум?

Аргументы вне закона



ИЗ ПОСЛЕДНИХ законопроектов оппозиции, «зарезанных» единороссами-мосгордумцами, – предложения «наступить» на права чиновников. «Яблочники» собирались обязать всех членов правительства Москвы публиковать в газете «Тверская, 13» сведения о своих доходах. В другой раз предлагалось запретить высокопоставленным городским чиновникам перекрывать автомобильные дороги ради себя любимых. Тоже не получилось. Когда в Мосгордуме было назначено обсуждение этого законопроекта, единороссы… не явились на заседание.