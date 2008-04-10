Мхатовский дом
№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
ЭТО высокое и пафосное здание и в наши дни возвышается над узеньким переулком под названием Глинищевский (до недавних пор – улица НемировичаДанченко). Его построили в 1937 г. специально для артистов МХАТа. А высокую арку украсили барельефами Г. Мотовилова.
И как все замечательно на этом барельефе! Счастливые люди счастливой страны танцуют, поют и играют. Держат детей на руках. И совершенно не задумываются о будущем. Чего там думать-то? Все ясно. Впереди – счастливый, безмятежный коммунизм. Такой же неизбежный, основательный и обязательный, как эти мотовиловские лица.
Проживали здесь Борис Смирнов (прославившийся в роли Ленина), Вера Марецкая, Иван Москвин, Сергей Образцов и Ольга Книппер-Чехова. Ну и, конечно, сам Владимир Немирович-Данченко, в честь которого и называлась улица на протяжении долгих десятилетий социалистического строя. Здесь и по сей день имеется музей-квартира легендарного мхатовского режиссера.
Кстати, сам Немирович-Данченко даже не думал менять место жительства. Он переехал в этот дом в 1938 г. из-за того, что умерла его любимая супруга, и он не смог остаться в одиночестве в своей старой квартире на Большой Никитской улице. Тогда-то Владимир Иванович и решил перебраться в новый мхатовский дом, стоящий на, так сказать, его собственной улице (переименование произошло еще при жизни режиссера).
Ранее на этом месте находился храм Митрополита Алексия – памятник XVII века. Его пытались отстоять искусствоведы и художники Грабарь, Васнецов, Нестеров, Юон – мастера не менее маститые, чем те актеры, для которых строили высокий дом. Увы, их мнением пренебрегли, и новые жильцы без всякого зазрения совести вселились в новое жилье.
А сегодня снова все переменилось. Церкви строят, холят и лелеют, а шедевры сталинской эпохи абсолютно обесценились в сознании москвичей. Разве что риэлторы знают им истинную цену. Тем не менее, весьма приятно, проходя бывшей улицей НемировичаДанченко, скользнуть взглядом по этим героям ушедшей эпохи. Ведь нам сегодня остро не хватает той самой основательности, которую эти герои олицетворяют.
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