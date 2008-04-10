Чей земля? Мое!

По проекту московских строителей, на территории Щербинки должен появиться новый благоустроенный микрорайон. Помимо 600 тыс. «квадратов» социального жилья там должны построить 4 тыс. квартир для военнослужащих. Также запланировано возведение школ, детских садов и других объектов. Однако территориальный конфликт не дает спокойно реализовать эти планы.

Рабочим, ведущим строительство в будущих столичных микрорайонах, частенько перекрывают доступ на стройплощадки. В январе этого года «трудный» объект посетил глава Градостроительного комплекса столицы Владимир Ресин. Его с транспарантами в руках встретила толпа демонстрантов. Как выяснилось, к Щербинке они не имели отношения – их специально для демонстрации привезли из Красногорска (который находится в противоположной части области)…

Сами жители Щербинки не хотят присоединяться к столице. «Если мы войдем в состав Москвы, то окажемся окраинным районом, нужды которого будут учитываться в последнюю очередь, – говорит преподаватель Антон Тюлюсов, житель Щербинки. – Можно возразить, что социальные выплаты в Москве гораздо выше. Но вместе с ростом пенсий и пособий мы получим и столичные тарифы на ЖК услуги. Так что улучшения уровня жизни ждать не стоит».

Зерно щербинского конфликта было заронено в 1987 г., когда Совет Министров РСФСР передал участок Подольского района Москве. Перестроечная неразбериха привела к тому, что решение Совета Министров, как сообщил председатель Щербинского Совета депутатов Анатолий Усачев, было отменено постановлением подмосковных властей.

Без малого 10 лет продолжались судебные разбирательства. Наконец летом 2007 г. Высший арбитражный суд окончательно закрепил земли за Москвой. Город ринулся реализовывать свои строительные планы. Однако область не сдалась. Как не раз заявляли подмосковные чиновники, застройка территории расценивается как «реализация строительного проекта Москвы на территории области».

«Я не могу комментировать эту ситуацию, – заявил «АН» глава Щербинки Сергей Дубинин. – У меня есть «главнокомандующий» – губернатор Громов, и эта проблема решается на его уровне». Судя по этому заявлению, администрация продолжает считать Щербинку частью области, а не Москвы.

Пока чиновники меряются харизмами, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, жители Щербинки и Москвы замерли в ожидании: не затянется ли выяснение отношений еще на добрых 10 лет?