Магия «черного» нала

ДО СИХ ПОР все попытки столичных законодателей «построить» разномастных тружеников оккультизма заканчивались ничем. Может быть, сработали все-таки совокупные магические усилия столичных чародеев, ясновидящих и целителей? По самым приблизительным оценкам, в столице их обретается до 100 тыс. человек. В случае тяжких жизненных обстоятельств к колдунам готовы пойти 60% москвичей, а 11–13% обратятся к ним в первую очередь.

Рынок оккультных услуг в городе оценивается примерно в 8–10 млн. долл. за год. Точнее подсчитать сложно: колдуны чеков обычно не пробивают. Тарифы на услуги самые разные – от 100 руб. за сеанс до 1000 руб. за визит с предварительной записью. За снятие порчи могут и 2 тыс. долл. запросить. А все их расходы – декорированная квартира (то есть «магический салон») плюс «мистические» предметы. В общем, по получаемой выгоде оккультный бизнес уступает разве что алкогольному.

«По сути, маги-шарлатаны обирают людей, злоупотребляя их доверием. Значит, это одна из форм мошенничества, – говорит Владимир Михалюк, юрист Мосгордумы. – Печально, что доказать такой факт в суде очень непросто. Не скажешь же, что приворот не удался или сглаз не подействовал. Когда я работал судьей, нам однажды удалось осудить колдуна за хулиганство. Чтобы доказать свою силу, он выходил на железнодорожные пути и якобы с потусторонней помощью останавливал перед собой подмосковные электрички. В зале суда он все время произносил заклинания. Не помогло. Срок он получил».

По мнению юристов гордумы, Мин­здрав и Минюст должны разработать механизм выдачи дипломов людям с действительно уникальными способностями. В принципе соответствующий закон принят еще в 1993-м. Но представьте: за последние десять лет Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития целителям и магам всех мастей было выдано всего 300 дипломов! Остальные преспокойно пребывают «в сумраке».

«Необходимо отделить оккульт­ные услуги (такие как снятие порчи, венца безбрачия, приворот любимого) от традиционной народной медицины и целительства и наложить на них запрет, – считает глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. – За нарушение запрета – штраф от 20 до 25 МРОТ. То есть такой же, как и за занятия нелицензированной медицинской и фармацевтической деятельностью».

«Нужно, чтобы медики, психологи и психиатры образовали профессиональный экспертный совет для того, чтобы проверить возможности того или иного человека в области экстрасенсорики. Затем этот же совет может заняться лицензированием деятельности целителей», – уверен депутат гордумы Николай Губенко, инициатор новых поправок в федеральное законодательство.

Тех, кто практикует целительство, разговоры о его лицензировании не сильно беспокоят. Один из московских оккультистов (кстати, ясновидящий) сказал так: «Пусть меня запрещают. Пусть я буду вынужден закрыть свой сайт, снять рекламу в газетах... Но «сарафанное радио» не выключишь. Веру в чудеса и в нечистую силу у людей не отнимешь. Слишком глубоко в человеческое сознание уходят корни этой веры. Я и «в сумраке» не пропаду».

Думается, одна из причин, по которой люди продолжают верить магам-шарлатанам, – двойственное отношение к этому самих властей. Вдумайтесь: серьезные государственные службы будут выяснять и оценивать способности целителей. И выдавать бумажки с печатями, удостоверяющие их сверхъестественные способности. Нонсенс! Даже прогрессивная в этом вопросе Мосгордума (она уже третий раз выступает с инициативой подобного закона, однако он тонет где-то в недрах Думы Государственной) не готова принять радикальное решение – и запретить всю эту «хиромантию» раз и навсегда.