Москвичи стали злее?

– Я РОДИЛСЯ в Москве. Когда снимаюсь в Питере (взять те же «Улицы разбитых фонарей»), очень скучаю по столице. В Москве много родных сердцу мест: Красная Пресня, Патриаршие пруды. Но самое главное – не просто городские адреса, а связанные с ними ощущения. Мне вспоминается... Летом рано-рано утром выезжаешь из Подмосковья (у меня там дом) в город. Летишь по пустому Кутузовскому проспекту, солнце в глаза светит... Вот красота! Одно меня сильно огорчает. Основа любого города – это люди. А они в столице стали какими-то чересчур раздражительными, наглыми. Взять хотя бы дорожное движение. Раньше в плотном потоке тебя могла подрезать иномарка. Это еще понятно: дорогая машина, мол, все можно. Но теперь лезут все кому не лень. При этом сами никогда никому не уступают!

В целом Москва очень удобный город для жизни. Правда, есть ощущение, что все здесь делается наполовину. Например, торговые центры у нас строятся в избытке, а парковочных мест перед ними катастрофически не хватает.