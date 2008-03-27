Не лает, не кусает, а в дом не пускает

Начать нужно с собрания жителей подъезда. Если большинство голосов отдано «за», можно заявлять о желании организовать пост в управляющую компанию (чаще всего это ДЕЗ), которая обязана помочь с оборудованием рабочего места для дежурного.

К посту консьержа предъявляются жесткие требования. У дежурного обязательно должен быть стационарный или мобильный телефон. По желанию жителей, пост оснащается «тревожной кнопкой», можно провести дежурному радио или телеантенну. Кроме того, в «будке» или вблизи от нее должен быть санузел.

«Перед тем как дежурный приступит к исполнению обязанностей, уполномоченные лица непременно осматривают место его работы, – рассказывает Генриетта Чермошенцева, сотрудник фирмы, которая (по согласованию с Управой района «Замоскворечье») занимается оформлением консьержей на работу. – Если санузла нет, они вправе запретить работу консьержа в подъезде. Но ищущий решение проблемы всегда его найдет. Так, в одном из домов на ул. Люсиновской жители оборудовали санузел для консьержей в подвале дома».

Как сообщили в Управе района «Замоскворечье», потенциальный дежурный должен заключить договор с ДЕЗом. После этого он будет пользоваться соцгарантиями, предусмотренными Трудовым кодексом (в частности, правом на оплачиваемый отпуск и больничный лист). Режим работы консьержа – как правило, сутки через трое. Поэтому в столичных подъездах обычно трудятся четверо дежурных.

Обязанности консьержа – следить за проходящими людьми, смотреть на монитор камеры видеонаблюдения, в экстренных случаях вызывать милицию. Требовать, чтобы консьерж убирал подъезд, можно лишь за дополнительную плату. Согласно постановлению Правительства Москвы №266-ПП, на работу консьержей и содержание поста в одном подъезде ежемесячно выделяется 8155 рублей. Этих денег, очевидно, недостаточно: согласно тому же постановлению, зарплата каждого дежурного должна быть не менее 4900 руб. Жителям приходится скидываться в среднем по 50–200 рублей с квартиры в месяц.

Дополнительный аргумент

ПРАВИТЕЛЬСТВО Москвы инициировало повсеместную установку камер видеонаблюдения. Казалось бы, этому можно только радоваться. Но в случае установки видеокамеры с подъезда автоматически снимается дотация на дежурного. Тяготы по содержанию консьержа полностью ложатся на плечи жителей дома. А кто надежнее – живой или автоматический страж – вопрос спорный.

