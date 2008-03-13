«Ритуальное» убийство конкурентов?

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ГУП «Ритуал» Алексей Сулоев недавно жаловался, что отрасль полностью убыточная. Мол, львиная часть средств уходит на социальные услуги. А государственное финансирование совсем слабое. И то сказать: федеральный закон о погребении не обновлялся с 1996 года! И расценки остались 12-летней давности. Сейчас государство выделяет в виде помощи родственникам умершего смехотворную сумму в 1000 рублей.

Видимо, чтобы поддержать «убыточный» ГУП «Ритуал», предлагается отвести ему исключительную роль в похоронном деле (официальная причина реформирования отрасли – защита москвичей от недобросовестных агентов). Проект постановления «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе» поручает ГУП «Ритуал» работы по содержанию и благоустройству мест захоронения. Все услуги по захоронению, перезахоронению и кремации будет осуществлять тот же «Ритуал». Практически неограниченная власть!

Впрочем, московское правительство считает иначе. «Какой может быть монополизм, если «Ритуал» – только одна из организаций? Существует еще порядка 20 частных компаний, в которых город имеет свою долю, – комментирует руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков. – Пусть коммерческие структуры занимаются изготовлением гробов и прочими услугами».

Но с таким положением дел не согласны сами частные предприниматели. Протестует и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Постановление вызывает у нас беспокойство, и московское Управление ФАС уже написало в городское правительство письмо на эту тему, – поясняет Тимофей Нижегородцев, начальник Управления ФАС. – Очевидно, что даже сейчас ГУП «Ритуал» не полностью справляется со своими обязанностями. Есть дороговизна, но нет прозрачности в работе. Необходим конкурентный рынок. Каждый участок для организации кладбища должен продаваться на аукционах, а социальные функции могут быть возложены на ГУП «Ритуал». Похоронное дело – сектор, который во всем мире находится в распоряжении частных компаний. И результат хороший: на кладбищах чисто, могилы убраны. Зачем тогда у нас устраивать какие-то невероятные приключения?»

Уже сейчас на похороны пенсионеры откладывают загодя. Что же будет с тарифами после принятия нового постановления? «Когда оно выйдет, тогда и будем это обсуждать», – туманно заявляют в ГУП «Ритуал». Владимир Малышков говорит об этом прямо: «Снижать тарифы не собираемся. Мы должны жить в ногу с государством. Если в стране инфляция 10%, то как можно снижать тарифы? Ведь услуги завязаны на бензин, электроэнергию, стройматериалы. А кто будет платить? Ритуальные службы? Пока государство не возместит им 10%-ную инфляцию, об этом не может быть и речи».

Получаем очередную сказку про белого бычка. Чтобы частные агенты не взвинчивали цены, «Ритуалу» будет передана главенствующая роль. Сам «Ритуал» цены не снизит, пока государство не возместит затраты. Но если частные компании оказывают качественные услуги, поскольку работают на конкурентном рынке, то положение «Ритуала» и качество его услуг вызывают серьезные вопросы.

Сад на кладбище. Или кладбище в саду...

ЕЖЕГОДНО в столице захоранивают более 110 тыс. умерших. Места им не хватает: не так давно свободные места оставались на 4 кладбищах. Теперь захоранивать можно только на Перепечинском кладбище в Солнечногорском районе Подмосковья. Поэтому городские власти решили купить земли у области. Родственникам придется ехать в Домодедовский и Одинцовский районы. И это при том, что многие могилы на столичных кладбищах годами стоят заброшенными. Только на Ваганьковском таких могил 9 тысяч. Может, сначала навести порядок в Москве?

Наведем, обещают чиновники. И предлагают провести инвентаризацию мест захоронений, а каждому покойнику присвоить идентификационный номер. Так, по задумке чиновников, можно будет определить, кем и когда был похоронен человек. А бумажный паспорт к 2010 г. заменят электронным. Это должно помочь родственникам усопшего найти могилу.

Но от этих нововведений места на кладбищах явно не прибавится. Чтобы найти искомые метры, чиновники предлагают… пересмотреть допустимые границы санитарных зон! Сейчас дистанция между кладбищами и жилыми домами, лесопарками, водохранилищами должна быть не меньше 500 метров. Куда уж ее сокращать? Тем более что даже эти границы нарушаются на каждом шагу! Например, Владыкинское кладбище и Ботанический сад имеют общий забор. А в Алтуфьево и вовсе «картина маслом». Сверху, на холме, расположен погост, снизу бьет источник со святой водой.