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Символ былой роскоши

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Символ былой роскоши

Вместе с этим Северный речной вокзал, пожалуй, самый скромный среди всех вокзалов города. Вспоминают о нем только летом, когда с этого вокзала отправляются белые теплоходы в Астрахань, в Пермь, на Соловки, в другие туристические города.

 Даже не верится, что некогда Речной вокзал считался одним из первостепенных символов московского прогресса и роскошества. В одном ряду с метро, ВДНХ и так и не построенным Дворцом Советов.

 С его сооружением боялись опоздать. Строили посуху, еще до завершения канала, еще до прихода воды. На всякий случай спроектировали временный пассажирский павильончик у Даниловского моста. Деревянный.

 Внешне он напоминал цирк шапито – восьмигранный, двухэтажный, с куполом и «завершающей световой установкой». Внутри же – все, как надо: залы ожидания (отдельно – зал для иностранцев), камеры хранения, почта, ресторан, комната матери и ребенка и даже ванные комнаты.

 Но шапито не пригодился. В дружную советскую семью вошло еще одно парадное сооружение, выполненное, впрочем, не без экономии. Вокзал, к примеру, до сих пор донашивает часы с одной разрушенной подмосковной усадьбы, колокол с храма Христа Спасителя и звезду, что некоторое время венчала Спасскую башню Кремля.

 «Вечерняя Москва» писала об открытии новой столичной достопримечательности: «Приятная свежесть раннего утра. У входа в канал стоит волжская эскадра. Праздничные вымпелы трепещут на высоких мачтах кораблей. Далеко уходит безбрежная лазурь разлива...

 Канал манит нас вдоль, на юг, к столице. Гудит сирена корабля. Ей отвечает многоголосая флотилия. Над водой и берегом звучит музыка оркестров. Она сливается в единый хор с торжествующими возгласами людей.

 Третий гудок. Флагман флотилии разворачивается и берет курс на юг. Ровным строем идут за ним остальные суда. И берега канала, и палубы теплоходов и катеров заполнены множеством людей. Машут руками, шапками, платками, кричат «ура», смеются, чуть ли не плачут от счастья...

 Утро второго мая. Величественно выходит теплоход на простор Химкинского водохранилища».

 На фасаде же изобразили некоторые другие знаковые памятники той эпохи. В том числе Дворец Советов – в том, что он будет построен, в 1937 г. никто не сомневался.

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