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Многослойный тортик комп-арта

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Екатерина ДУВАНИДИ ]

Многослойный тортик <nobr>комп-арта</nobr>

 – ЭТО ваше первое участие в подобном мероприятии?

 – В начале этого года у меня прошли две персональные выставки. Но в таком масштабном мероприятии, как фестиваль «Традиции и современность», буду участвовать впервые.

 – Как вы стали участницей фестиваля?

 – В ноябре 2007 г. его организаторы пригласили меня стать участницей. Я всегда отзывчиво отношусь к таким предложениям и хочу представить на этом фестивале свои лучшие картинки за прошедший год.

 – Чего вы ждете от участия в фестивале?

 – Жду приятных впечатлений. Возможно, удастся найти интересных заказчиков. Я знаю, что многие люди придут поддержать меня и просто повидаться в дружной творческой атмосфере.

 – Каким вы видите будущее в вашем направлении искусства фотографии?

 – Компьютерное искусство стало одним из самых популярных и востребованных направлений. В то же время оно никогда не заменит традиционную фотографию или живопись. Являя собой среднее между ними, это течение имеет как сторонников, так и противников. Последние считают его искусственным, чужеродным. На мой взгляд, со временем комп-арт утвердится как отдельное направление. Возможно, нашему взгляду станут доступны трехмерные картины и искусство перейдет на новый уровень восприятия.

 – Как в вашем творчестве возникают образы?

 – На этот вопрос так же сложно ответить, как и на вопрос, откуда берутся мысли в голове. Некоторые идеи возникают внезапно и заполняют сознание до тех пор, пока не реализую их на своих фотокартинах. Другие формируются постепенно, как многослойный тортик, готовясь стать очередным шедевром. Я представляю общую концепцию, затем изображаю ее карандашным рисунком на листке бумаги, после чего образ обретает форму. Вместе с этим приходит осознание необходимых этапов для его реализации.

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