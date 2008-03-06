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Москва в майке лидера

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Александр ШАРАШКИН ]

Москва в майке лидера
фото Г. УСОЕВА

 – Конечно, не только спортивную! Хотя Москве нужно отдать должное – строится много спортивных сооружений. Но даже самый современный спортзал – ничто без квалифицированного тренера. В Москве таких специалистов не хватает. Думаю, ситуация улучшится, если мы будем уделять проблеме должное внимание. Важно, что с нынешнего года в столице будут награждать лучших тренеров и специалистов по работе с детьми в сфере физической культуры и спорта. Отрадно, что в феврале в Лужниках открылась антидопинговая лаборатория. Она будет исследовать пробы учащихся спортшкол. Это московская новация: до сих пор в России антидопинговый контроль проводился только в спорте высших достижений.

 Вроде бы Москва – признанный спортивный лидер. Но недавно я была в Казани и поразилась великолепию спортсооружений на берегах Волги. Расслабляться столице нельзя, иначе сразу потеряешь желтую майку лидера…

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