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Хлебные зрелища

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Хлебные зрелища

Операция «Депеш Мод»

 СКОЛЬКО денег вертится в билетном бизнесе? В Москве за год продается до 5 млн. билетов. Они приносят свыше 100 млн. долларов.

 А какие суммы оседают в карманах спекулянтов? С одной стороны, через их руки проходит десятая часть билетов. С другой - перекупщиков интересуют только самые «звездные» мероприятия. Заработать на них гораздо проще. Стоимость билетов очень высока, а ажиотаж гарантирован.

 К тому же места на громких концертах перепродаются втридорога. И зарабатывают спекулянты не только на накрутках. Порой они не брезгуют масштабной подделкой билетов. Пару лет назад в столичных Лужниках выступала группа «Депеш Мод». За месяц перед концертом все 8,6 тыс. билетов были распроданы. Наряду с настоящими спекулянты сбыли... около 20 тыс. фальшивых билетов.

 Подсчитать барыши нетрудно. Стоимость каждого билета по номиналу составляла 4-5 тыс. рублей, а за несколько дней до концерта у спекулянтов цена взлетела в 7-10 раз. Значит, концерт принес им около 1 млн. рублей. Ежегодно в Москве проходит 8-10 мероприятий такого уровня, как концерт «Депеш Мод». По нашим подсчетам, к рукам спекулянтов «прилипает» не меньше 50 млн. долл. за год.

Неспортивное поведение

 КОНЕЧНО, такие масштабные махинации, как на концерте «Депеш Мод», встречаются нечасто. Более распространена другая схема. Например, не так давно в Россию приезжала Мадонна. По номиналу цена билетов доходила до 20 тыс. рублей. Тут уж спекулянты оттянулись по полной программе. За несколько дней перед концертом они продавали билеты... по 150-200 тыс. рублей. Словно сговорившись, перекупщики стойко держали астрономические цены.

 Судя по количеству пустых мест, на том же концерте Мадонны спекулянты скупили не меньше трети всего зала. Как же к ним попадает такое количество билетов?

 Одним «договором с кассиршей» дело явно не ограничивается. Неужели «билетная мафия» действительно существует? Доказать это пока не удалось. Но странностей в зрелищном бизнесе и впрямь хватает.

 Во-первых, иногда организаторы выступлений будто специально дают заработать перекупщикам. Например, в феврале в Москве прошел концерт легендарной рок-группы «Джетро Талл». Билеты мгновенно разошлись по спекулянтам и продавались по двойной цене - от 3 тыс. рублей. Когда большая часть мест была раскуплена зрителями, организаторы... сменили место выступления. А заодно повысили цены в полтора раза. Публике пришлось сдавать купленные билеты по номиналу и покупать новые - значительную часть опять же у перекупщиков.

 Во-вторых, билеты чаще всего попадают к перекупщикам, когда их распределяют чиновники. Очевиднее всего эта связь на спортивных мероприятиях. Недавний пример - футбольный матч «Россия-Англия» на отборочном этапе чемпионата Европы - 2008.

 Арифметика тут проста. Стадион «Лужники» вмещает 78 тыс. человек. Но в кассы поступило всего... 6,8 тыс. билетов. Зато почти 50 тыс. билетов отошло структурам Российского футбольного союза. В итоге вышел грандиозный скандал. В руки спекулянтов попало столько билетов, что болельщики завалили чиновников протестами. За неделю до матча глава РФС обратился в прокуратуру с просьбой пресечь нелегальную торговлю. В день матча у стадиона даже поймали парочку рядовых перекупщиков - но до серьезного расследования дело не дошло.

 Система работает так. Государственные спортивные союзы распределяют «свои» билеты по различным организациям - объединениям болельщиков, спортивным клубам... И зачастую наряду с реальными клубами и комитетами ветеранов места получают различные ООО «Пупкин». Конечно, по чистой случайности.

Легальность и еще раз легальность

 ДОКАЗАТЬ сговор организаторов мероприятий и перекупщиков невозможно. Милиция не возбудила ни одного громкого дела. Отговорка у стражей порядка одна. Перепродажа билетов - не преступление. Спекулянта можно привлечь разве что за предпринимательскую деятельность без лицензии. За нее положен штраф в 2 тыс. рублей.

 Между тем существует множество способов бороться с билетными спекулянтами без привлечения правоохранительных органов. Во-первых, можно сделать билеты именными. Такая практика существует на футбольных Чемпионатах мира и Европы. Купить место на стадионе можно только по удостоверению личности в строго определенных кассах.

 Во-вторых, в день мероприятия в кассы можно «вбрасывать» резервные билеты. Так поступают перед концертами мировых эстрадных звезд. В итоге спекулянты, толкающие места за час до начала мероприятия, разоряются.

 В-третьих, можно аннулировать билеты, попавшие к перекупщикам. Например, места на первый после долгой болезни концерт Кайли Миноуг продавались на Интернет-аукционе с пятикратной наценкой. Узнав об этом, звезда объявила недействительными все попавшие туда билеты. После этого зрители сами завалили спекулянтов судебными исками с требованием вернуть деньги за фальшивки.

 Но, как ни крути, самый действенный метод - легализация спекулянтов. Его выбрали, в частности, власти штата Нью-Йорк. Билетный брокер платит 5 тыс. долл. за лицензию - и после этого официально имеет право перепродавать билеты в полтора раза дороже номинала. Полностью справиться с «черными перекупщиками» это не помогло. Но наценки значительно снизились.

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