В хай-теке нет души

МОСКВА для меня очень важный город. Здесь я родился и вырос, здесь я бывал вдохновлен и разочарован, здесь я встретил любимую женщину и создал с ней семью… С женой Машей и детьми мы любим гулять в Измайловском парке. Мне нравятся местные пейзажи: хвойные деревья рядом с березами и дубами на фоне многочисленных озер. Иногда замечаешь: вон заяц пробежал. А по небу летит сокол или коршун… Приятно прогуляться и по Крымской набережной, еще раз вглядеться в черты храма Христа Спасителя и храма мученика Иоанна Воина, что на Якиманке. Мне особенно близка архитектура XVI–XIX веков. А современные здания в стиле хай­тек, я считаю, уродуют город. Они все такие агрессивные, холодные, чужеродные для патриархальной Москвы. Не чувствуется в них русской души! Одна, что называется, «коммерческая составляющая»...