Растет поколение театралов

– ТЕАТРАЛЬНАЯ «приобщенность» сегодняшних ребят умиляет и обнадеживает. Вы бы видели, какие у детей глаза во время представления! А какие глаза у родителей, когда их радует не только происходящее на сцене, но и реакция на спектакль детей!

Но Москва, к сожалению или к счастью, живет не только театральной жизнью. Люди раньше выходили из театра на грязные, замусоренные московские улицы. Сейчас, по крайней мере район Сокольники, где живет «Жар-птица», привели в порядок. К сожалению, в других районах Москвы (например, в Новых Черемушках, где я живу), все не так благополучно.

Может быть, это связано с тем, что в городе совсем не осталось работников коммунальных служб – жителей Москвы. Дворники, уборщики – все приезжие. Я вижу, как они работают. Без любви работают. Им Москва, кажется, не нравится. А я вообще не понимаю, как такое может быть.

Москва в последнее время похорошела и... повзрослела. Она не девчонка, не степенная женщина, которая ходит по «салонам красоты». Она – зрелая дама с богатым прошлым, которая знает себе цену, любит роскошь, хорошо одета, чувствует «вкус жизни».