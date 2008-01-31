//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Памятник с большой буквы «П»

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Памятник с большой буквы «П»
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 ПРАЗДНИЧНОЕ открытие монумента состоялось в 1880 году. Это событие стало сенсацией. Газета «Современные известия» писала: «Нам сообщают, что ко дню праздника в домах, при­мыкающих к месту пушкинского памятника, снимаются окна с платою от 25 до 50 рублей».
На церемонии присутствовал «истеблишмент»принц Ольденбургский Петр Георгиевич, генерал-губернатор Москвы и министр народного просвещения, а также Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, А.Н. Плещеев, А.Н. Майков.

 Глеб Успенский писал об открытии: «Торжество в честь человека, который знаменит тем, что писал стихи, повести, – когда это видывали мы все, здесь на торжестве присутствующие, когда видывала это Москва?..»

 А.Ф. Кони описывал событие так: «...пелена, закрывавшая памятник, развернулась и упала под восторженные крики «Ура!» и пение хоров, запевших «Славься» Глинки. Предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное заб­вение. У многих на глазах заблистали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков».

 Один из очевидцев вспоминал, что присутствующие на открытии «спешили сорвать кто лавровый, кто дубовый листок, кто цветок с венка на память о торжестве. Много людей возвращалось по бульварам с листами и цветами от венков Пушкина».

 Да, венки остались голыми. Но зато само событие запомнилось на всю оставшуюся жизнь.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Грудинин еще во время выборов собирался обходить закон и врать!»

«Грудинин еще во время выборов собирался обходить закон и врать!»

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину из-за наличия у него счетов за границей. Обо всем блеске экс-кандидата в президенты, директора совхоза им. Ленина тов. Грудинина размышляет Михаил ЛЕОНТЬЕВ...

//Мнение

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны певицы Юлии Началовой. Среди присутствовавших на церемонии прощания были замечены Филипп Киркоров, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, братья Запашные...

//В мире

Венгрия согласна получать российский газ в обход Украины

Венгрия согласна получать российский газ в обход Украины

Глава МИД Венгрии Питер Шиярто рассказал о том, чем закончились его переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Поставки российского газа в Венгрию не будут зависеть от договорённости между Москвой и Киевом, сообщает КП.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Глава "Росгеологии" Роман Панов снят с должности

Глава "Росгеологии" Роман Панов снят с должности

Генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку. О снятии Панова с должности сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.

//В мире

Озвучена вероятная дата начала массовой раздачи паспортов РФ жителям Донбасса

Озвучена вероятная дата начала массовой раздачи паспортов РФ жителям Донбасса

Российская Федерация готовится к массовой раздаче своих паспортов жителям отколовшихся от Украины республик Донбасса. Такая информация оказалась в распоряжении военного корреспондента Семена Пегова.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Президент Латвии представил законопроект о детях неграждан

Президент Латвии представил законопроект о детях неграждан

Президент Латвии Раймонд Вейонис представил в Сейм законопроект «О прекращении присуждения детям статуса неграждан». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

//Шоу-бизнес

Цинизм и алчность народных кумиров. Поют, не краснея

Цинизм и алчность народных кумиров. Поют, не краснея

Кант когда-то не переставал удивляться двум основополагающим вещам: звездному небу над головой и нравственному закону внутри нас. Но Канта отправили «в топку» времени. Ныне, когда говорят «звезды», подразумевают не небесные тела, а открывающих рот на сцене организмы.

//Общество

Почему звезды лезут в бутылку?

Почему звезды лезут в бутылку?

Евгения Осина нашли мертвым в собственной квартире — остановка сердца. Мёртвый Крис Кельми был обнаружен в собственном загородном доме после празднования Нового года — остановка сердца. Творческим людям сложно порой справляться с переработками, гастролями, толпами фанатов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

О транзите власти и судьбе маленьких китов

О транзите власти и судьбе маленьких китов

Напомним, таким эвфемизмом обозначается процесс сохранения преемственности власти после 2024 года. Для этого главенство поста президента страны должно быть заменено главенством другой должности. Например – председателя Госсовета с приданием ему дополнительных функций

//Новости СМИ2

//Политика

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

Россия имеет лучшие возможности для того, чтобы примирить Израиль и Иран. «АН» поддержали эту идею несколько лет назад, когда она казалась фантастикой. Но после победы нашей страны в Сирии геополитические фантазии начали материализовываться

//Политика

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

«Наши войны тянутся до бесконечности – потому что люди, которые их ведут, не могут их выиграть», – заявил более двух лет назад Дональд Трамп. Он смог убедить большинство американцев, что, став президентом, победит во всех конфликтах. На деле – не выиграл ни одного.

//Общество

Отстаньте от Поклонской

Отстаньте от Поклонской

Это было не интервью, а искренний и честный разговор о том, какая она, Наталья Поклонская. Как стала депутатом Государственной думы, как оказалась на Донбассе и как написала книгу. Поговорили и про предательство, и про то, как некоторые чиновники сейчас «подставляют» президента России.

//Общество

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Состоялась премьера очередной серии «мыльной оперы» по смене руководителя стратегического двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» в Самаре. Управляющим директором назначен 37-летний Алексей Соболев. Он из Рыбинска. Среди местных достойную кандидатуру подобрать не удалось.

//Общество

Непрофессионализм или вредительство?

Непрофессионализм или вредительство?

В номере от 15 ноября 2018 года "АН" опубликовали материал «Заразят ли Россию окончательно?». В нём речь шла о том, что в России сейчас из-за недобросовестности ряда чиновников сложилась очень тревожная ситуация, которая угрожает экономическому, экологическому потенциалу страны.

//Экономика

Льняной занавес

Льняной занавес

В 2018 году текстильная промышленность поставила рекорд, выпустив 6 млн кв. м тканей. Кстати, пятую часть дала знаменитая своими текстильными фабриками Ивановская область. Увы, рост шёл за счёт хлопка и синтетики, тогда как выпуск знаменитого российского льна неожиданно рухнул.

//Новости партнеров

//Общество

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Правящие в стране поклонники денежных манипуляций с госбюджетом, а не реального производства, молятся на иностранные инвестиции. За четверть века их политики гнилая теория о том, что иностранные инвестиции – «наше всё» превратилась для членов правительства в аксиому.

//Общество

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

СМИ США сообщили, что уже осенью состоятся пуски американских прототипов-демонстраторов ракет, ещё недавно запрещённых Договором РСМД. Пока его действие считается приостановленным, но никто не сомневается, что решение на выход уже принято и в Вашингтоне, и в Москве.

//Общество

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

Стихия в очередной раз ополчилась на ВВС США, нанеся им чувствительный удар. В октябре прошлого года ураган «Майкл» разрушил авиабазу Боевого командования ВВС Тиндэлл,где размещалась треть всех имеющихся истребителей 5-го поколения F-22ARaptor – 54 штуки.

//Культура

Париж: книги и тревоги

Париж: книги и тревоги

С 15 по 18 марта в Париже проходил традиционный книжный салон (по-нашему – ярмарка). К своему изумлению, я оказалась в составе русской делегации вместе с Леонидом Юзефовичем, Евгением Водолазкиным, Владимиром Сорокиным и другими известными литераторами. Имеются впечатления.

//Общество

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

На экране ОТР выходит документальная лента «Крымчане». Её создатели – режиссёр, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян и творческое объединение «4 формата». В съёмочную группу вошли жители Крыма – представители немецкой общины, крымские татары, украинцы

//Общество

Исповедь «кремлёвского принца»

Исповедь «кремлёвского принца»

Андрей Караулов в особом представлении не нуждается. Известный политик, блестящий журналист. Его 2-хтомник «Русский ад», вышедший в издательстве «АН», пользуется популярностью. В нашем издательстве вышла ещё одна книга писателя – «Юрий Чурбанов:  «Я расскажу всё как было…»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Тарасова раскритиковала российское фигурное катание, а Ягудин - Коляду
2

Вячеслав Кудря проводил Юлию Началову в последний путь
3

Дачники изучают искусство аэромаскировки
4

МЧС предупредило об ухудшении погоды 22 марта в Москве: мокрый снег и сильный ветер
5

В сети раскритиковали Юлию Барановскую из-за челки

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры