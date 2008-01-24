Доступно и удобно…

Шаг к успеху



ТОРГОВЫЕ сети, открывающие магазины шаговой доступности, можно пересчитать по пальцам. «Акулы ритейла» пренебрежительно смотрят на такие магазинчики, поскольку их выручка несравнима с супермаркетами. А страдают от этого простые горожане. Иногда они вынуждены ездить за продуктами за десяток километров от дома.

Впрочем, было бы неправильно огульно обвинять всех торговцев. Продуктовые сети шаговой доступности все же развиваются. Например, их активно открывает группа компаний «Бородино». Это производитель всем известных соков «Mr. Juice» и «7Я», кваса и слабоалкогольных коктейлей. Ей принадлежат также завод «Русское мороженое» и кондитерская фабрика «Славянка».

Сеть магазинов группы «Бородино» называется «Продуктория». Она существует всего два года, но уже объединяет 29 универсамов. В планах – открытие магазинов в Центральной России. С такой скоростью в стране до сих пор не развивалась ни одна торговая сеть. «АН» решили выяснить, что стоит за успехами «Продуктории».

Пожалуй, в умении завоевать доверие покупателей у этой сети есть чему поучиться даже мировым торговым гигантам. В отличие от остальных магазинов шаговой доступности «Продуктория» поддерживает ассортимент на уровне хорошего супермаркета. Цены невысоки, а продукция группы «Бородино» вовсе продается «от производителя». В «Продуктории» представлена вся линейка продуктов питания «Бородино». Впрочем, сбыт собственной продукции в сети – скорее приятный «бонус» покупателю. Товары группы «Бородино» занимают около 15% ассортимента.



Все для членов клуба



ГЛАВНЫЙ «козырь» «Продуктории» – особый подход к покупателям. Коллеги оценили его по достоинству. В декабре 2007 г. сеть стала номинантом профессиональной премии Sales Business Awards в номинации «Программы лояльности» к клиентам.

В магазинах сети регулярно проводятся опросы, чтобы выяснить, какие именно продукты покупатели хотели бы видеть на прилавках. При этом учитываются самые неожиданные предложения. Например, совсем скоро все магазины «Продуктории» начнут торговать горячим хлебом. Такого в российских универсамах шаговой доступности еще не было. Причина – пожелания клиентов.

К постоянным клиентам в магазинах особое отношение. Они становятся членами «клуба покупателей» и получают скидку в 5% от стоимости товара. «Членами клуба» могут стать три типа клиентов. Во-первых – собственно постоянные покупатели. Предъявив несколько чеков, они получают дисконтную карту торговой сети. Остальные категории – социальные. Автоматически становятся «членами клуба» пенсионеры и инвалиды – в столице это обладатели социальной карты москвича. Они также получают скидку на все товары. Последняя категория – это «люди в погонах», от офицеров срочной службы до милиционеров и сотрудников МЧС.



Амбициозные планы



ТАКАЯ работа с клиентами не могла не принести плоды. Только в Москве магазины «Продуктории» обслуживают более 22 тыс. человек в день. Но останавливаться на достигнутом создатели торговой сети не собираются.

Планы очень амбициозные. В этом году «Продуктория» продолжит активно развиваться в Подмосковье. О масштабности проекта можно судить по его девизу: «Продукторию» – в каждый город Московской области». По сути, «Бородино» создает первую и пока единственную сеть магазинов шаговой доступности в регионе.

Одними «магазинами у дома» дело не ограничится. Кроме них «Продуктория» планирует открыть за пределами Москвы пять супермаркетов. Самым крупным станет торговый центр в Можайске площадью 6,5 тыс. кв. метров. На его строительство планируется потратить 8 млн. долларов. Еще четыре торговых центра откроются в Москве, Подмосковье, Калужской и Тверской областях.