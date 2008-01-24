Неотложка в гонке за выживание

ПОЖЕЛАНИЕ Лужкова дало чиновникам сильный творческий импульс. Дело в том, что объемы финансирования городской программы развития здравоохранения до внезапной идеи мэра были уже утверждены. Всего на лечение и на укрепление здоровья москвичей на период с 2008 по 2010 гг. предполагалось потратить более 50 млрд. руб. (26 млрд. – из городского бюджета, остальные инвестиции сделает столичный бизнес). А тут вдруг новое задание! Значит – и дополнительное финансирование.

«Руководство именно так и поняло Юрия Михайловича, – сообщил «АН» источник в столичном Департаменте здравоохранения. – То есть в целом программа принята. Затраты известны. А «скорая помощь» на дорогах – это дополнение к документу». Говорят, что проект мэра полностью будет «просчитан» через неделю. За этот срок станет ясно, к какому подразделению Департамента здравоохранения будут относиться придорожные медики.

«Скорые» должны прибывать через 20 мин. после вызова. И не позже. Таков приказ Минздравсоцразвития РФ. По словам главного врача станции «Скорой медицинской помощи» по Москве Николая Плавунова, в столице в 85% случаев в этот норматив удается уложиться. И станций неотложки, и «скорых» машин в столице в принципе хватает. Но тем 15% москвичей, которые страдают от опоздания, от этой статистики не легче. Причем значительная часть из этих людей – жерт­вы ДТП.

Врачи не могут пробиться к ним через пробки, а вокруг мест аварий они особенно плотные. В результате люди, пострадавшие на дорогах, оказываются в стационарах в среднем через час-полтора. Как правило, это оказывается слишком поздно, чтобы их удалось спасти. Общая смертность пострадавших в дорожно-транспорт­ных происшествиях в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев. Инвалидность наступает в 6 раз чаще. Есть особо аварийные участки, где ДТП происходят регулярно и с тяжелыми последствиями.

В ГИБДД такие места хорошо извест­ны. Прежде всего это определенные участ­ки федеральных трасс. Но там ни о какой двадцатиминутной транспортной доступности машин «скорой» речи быть не может. Поэтому мэр предложил: организовать в таких местах оперативные пунк­ты «скорой помощи». В их состав должно входить несколько машин неотложки, а также штабной автобус. Уже стало известно, что пункты неотложки предположительно организуют в первую очередь на дублере Каширского шоссе, на Варшавке, Ленинградке и Дмитровке.

«Создание пунктов оперативной медпомощи – это разумная мера, – говорит депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова. – Но этого определенно недостаточно. Важно проводить всевозможные социальные кампании на предприятиях по обучению взрослых людей азам оказания первой помощи пострадавшим. Школьная программа ОБЖ неэффективна. 90% горожан не умеют даже делать искусственное дыхание! Люди стоят и смотрят на пострадавшего пешехода. А иногда помощь нужна незамедлительно».

«В Алтайском крае на больших трассах, вдалеке от городских больниц, уже дежурят «летучие бригады» неотложки, о которых мечтает наш мэр, – рассказывает депутат Московской городской думы Инна Святенко. – Пока неясно, как точно будут выглядеть новые оперативные пункты «скорой помощи» на московских дорогах. Возможно, вдоль наиболее оживленных трасс построят небольшие ангары. Возможно, основательные стационары для нескольких машин. Но не исключено, что власти ограничатся несколькими парковочными местами вдоль трасс прямо под открытым небом. ГИБДД должно как можно скорее предоставить всю необходимую информацию по самым болевым точкам города и подмосковных трасс. В этих местах как минимум две кареты «скорой помощи» будут осуществлять круглосуточное дежурство».

Аргументы ГИБДД

РУКОВОДИТЕЛЬ пресс-службы ГИБДД г. Москвы Игорь Колосков:

– В 2007 г. произошло 14 939 ДТП. Погибли 1161 человек. Ранения получили 17 022 человека. Несмотря на эти впечатляющие цифры, Москву все же нель­зя причислить к регионам – лидерам по количеству ДТП. Все наши сотрудники проходят курс обучения оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Однако в любом случае это несравнимо с действиями квалифицированного медика.