Дом на свете всех милее
№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
ПРОИСХОЖДЕНИЕ дома Пашкова овеяно тайной. То ли Баженов его строил, то ли Казаков, то ли другой московский архитектор. Большинство искусствоведов склонно полагать, что все-таки Баженов. Вроде бы дом Пашкова несколько напоминает так и не построенный дворец в Кремле, который проектировал этот известный архитектор и масон. Впрочем, архивы Пашкова дома сгорели в пожаре 1812 года, поэтому истину установить крайне сложно.
Новый дворец сразу же покорил сердца наивных москвичей. Многие, даже иностранцы, называли это здание одним из чудес мира. Герой чеховской «Палаты №6», доктор Андрей Ефимович, когда земляк-почтмейстер вывез его «развеяться», осматривал баженовскую достопримечательность в одном ряду с Кремлем, храмом Христа Спасителя и Иверской часовней. А уже в ХХ в. инженер Никитин (автор Останкинской башни) специально приходил к дому Пашкова, чтобы им полюбоваться.
Дом был и вправду необычен, а поначалу даже чересчур роскошен для Москвы. Один из иностранных путешественников, Иван Рихтер, так описывал его: «Два входа ведут в дом. По ним вы достигаете верхних помещений и входите на пространную вышку в куполе дома, откуда открывается прелестнейший вид на всю Москву… Внизу два каменных бассейна, посреди которых находится фонтан… Сад и пруд кишат иноземными редкими птицами. Китайские гуси, разных пород попугаи, белые и пестрые павлины живут здесь на свободе либо висят в дорогих клетках. Ради этих диковинок и прекрасного вида по воскресеньям и праздникам собирается здесь множество народа».
Вы видели когда-нибудь китайского гуся? А вот простой московский обыватель XVIII в. видел. Благодаря Петру Пашкову.
То был человек с более чем красивой родословной. Лейб-гвардеец, капитан-поручик, сына денщика самого Петра Великого. Он имел среди прочих своих предков и высокопоставленного воеводу, и казачьего атамана, и даже верного соратника Лжедмитрия Второго. Вместе с этим сам Пашков был персонажем скорее отрицательным. Его знали как богатого и не всегда чистого на руку откупщика, который постоянно с кем-нибудь судился. Кроме того, он пользовался сомнительной славой «отыскивателя беглых из вотчин обоего пола людей и крестьян».
Вот какие парадоксы иной раз случались в городе Москве.
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