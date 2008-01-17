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Кодексы новы, но предрассудки стары

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ФЕТИСОВА ]

Кодексы новы, но предрассудки стары

 КОАП Москвы включает 200 составов правонарушений, причем примерно четверть из них раньше никак не каралась. Теперь же штраф полагается чуть ли не за каждый «чих». Кроме того, планка штрафов для граждан поднята до 5000 рублей.

 К примеру, штрафовать будут тех, кто лазит по подвалам, чердакам или городским подземельям. Наказание ждет и тех, кто портит внешний вид зданий, срывает номерные знаки. Отдельный пункт – нарушение тишины после 23.00, причем не только в квартирах, но и «на установленных законодательством города Москвы защищаемых территориях». Нарушителям придется заплатить от 500 до 1000 рублей. Кстати сказать, по закону все штрафы свыше 100 руб. должны оформляться в отделении милиции. Только где гарантия, что провинившиеся действительно пойдут в отделение, а не заплатят штраф на месте?

 Впрочем, прошло уже больше половины месяца, как закон вступил в силу, а до штрафов дело так и не дошло! Сотрудники местных ОВД о законе слышали, инструкции соответствующие получили, но на практике пока не применяли. «Праздники же были, – комментируют в одном из районных отделений. – Больше всего штрафовали еще по старой статье – за распитие спиртных напитков».

 Между тем в городском КоАПе есть статьи, которые были весьма актуальны в дни зимних каникул и могли всерьез защитить москвичей. Так, статья 3.4 предусматривает ответственность за использование пиротехнических средств в общественных местах, а статья 3.5 – за устройство фейерверков. Запустил ракету – изволь заплатить 1000–1500 рублей.

 Весь январь мы слышим канонады за окном. Где была милиция? «Милиция же не будет бегать за каждым, кто взрывает петарды, – говорит дежурный ОВД Отрадное Северо-Восточного округа Александр Нерных. – Нет механизма работы закона». Во всех районных ОВД признаются: за взрывание петард и запуск фейерверков пока не штрафовали.

 Для нового КоАПа это характерно: гражданские правонарушения и штрафы за них прописаны подробно и тщательно. А вот о том, кем и как будет осуществляться контроль, говорится размыто. Скажем, целая глава закона посвящена различным тонкостям обращения с животными. Некоторые статьи вполне ясны: например, штраф за жестокое обращение с домашними животными или нанесение животным вреда человеку. А вот другие заставляют теряться в догадках. Как будут отслеживаться нарушители статьи 5.8 «Нарушение порядка захоронения или утилизации трупов домашних животных»?

 Самая нашумевшая в этой главе статья – о загрязнении животными мест общего пользования. Другими словами, теперь хозяева собак должны ходить на прогулку с совочком и убирать за своими любимцами. Подобная статья существовала и раньше, но штраф был смехотворным – 15 рублей. Теперь планку подняли до 500–1000 рублей. На практике статья пока не работает. Неясно, кто должен следить за этими правонарушениями – районные отделения милиции или экологическая милиция. «Если собака загрязняет газоны и скверы, может оштрафовать и участковый», – уходит от ответа дежурный ОВД Печатники. Неразделенные полномочия – удобная отговорка. А закон не исполняется. Грязные парки и скверы налицо.

 Так что новый Кодекс Москвы вступил в силу только номинально. «Московская милиция будет готова работать по новому кодексу, как только поступят соответствующие разъяснения», – комментирует начальник отдела по работе с печатными СМИ ГУВД по г. Москве Владимир Коробков. Но когда поступят разъяснения? И поступят ли они вообще? А один вопрос без ответа, пожалуй, вечный: зачем принимать законы, которые заведомо не могут быть исполнены?

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