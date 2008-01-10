Господствует еще смешенье языков

СТАТЬЯ 3 Закона «О государст­венном языке РФ» говорит, что русский язык подлежит обязательному использованию в рекламе, а тексты на нем должны быть «идентичны тексту на иностранном языке по содержанию и техническому оформлению». Но зарегистрированный на иност­ранном языке бренд можно спокойно применять в любой стране мира. Так что многочисленные «чужие» слова в рекламе зарегистрированы как бренд – и к ним не придерешься. Другой способ обойти «русскоязычный» закон – писать рекламное объявление на иностранном языке, а перевод указывать внизу мелкими буквами.

Между тем в Калинин­градской обл. судили предпринимательницу, которая сделала вывеску магазина на иностранном языке. Губернатор Омской обл. ввел штрафы за использование иноязычных выражений в рекламе. Государст­венная инспекция языка Армении требует, чтобы даже зарегистрированные торговые марки были адаптированы под местное наречие.

«Реклама на русском языке – это дань уважения стране», – справедливо считает депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. Но почему-то московские законодатели для решения «иностранной» проб­лемы ничего не предпринимают.