Господствует еще смешенье языков
№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Анна ВАЛИЕВА ]
СТАТЬЯ 3 Закона «О государственном языке РФ» говорит, что русский язык подлежит обязательному использованию в рекламе, а тексты на нем должны быть «идентичны тексту на иностранном языке по содержанию и техническому оформлению». Но зарегистрированный на иностранном языке бренд можно спокойно применять в любой стране мира. Так что многочисленные «чужие» слова в рекламе зарегистрированы как бренд – и к ним не придерешься. Другой способ обойти «русскоязычный» закон – писать рекламное объявление на иностранном языке, а перевод указывать внизу мелкими буквами.
Между тем в Калининградской обл. судили предпринимательницу, которая сделала вывеску магазина на иностранном языке. Губернатор Омской обл. ввел штрафы за использование иноязычных выражений в рекламе. Государственная инспекция языка Армении требует, чтобы даже зарегистрированные торговые марки были адаптированы под местное наречие.
«Реклама на русском языке – это дань уважения стране», – справедливо считает депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. Но почему-то московские законодатели для решения «иностранной» проблемы ничего не предпринимают.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес