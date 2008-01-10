Гаражи: роскошь для средства передвижения

«ЕСТЬ разные схемы отношений владельцев гаражей и нанимателей, – рассказывает кандидат юридических наук Василий Кирилов. – Самая распространенная – без передачи в собственность места парковки. Вносишь залоговую сумму и платишь аренду. Если гараж перестает быть нужен, залог возвращают. Договор аренды с частником плох тем, что владелец постоянно повышает арендную плату. Особенно если паркинг пользуется спросом. Хозяина авто ставят перед выбором: плати больше или расторгай договор». На сегодняшний день аренда машино-места обойдется от 150 долл. в месяц.

Срок, на который место предоставляется в пользование, оговаривается в контракте. Парковку можно арендовать максимум на 25 лет. В действительности указанные в договоре условия по ряду причин могут быть нарушены. К примеру, само здание паркинга может быть снесено, если инвестор предложит реализовать на этом месте более выгодный проект.

И арендатор паркинга, и владелец ракушки одинаково не защищены: сегодня у них есть место в гараже, завтра – уже нет.

Идеально, конечно, не арендовать гараж, а заполучить его в собственность. В городе есть два типа многоуровневых стоянок: муниципальные и частные. Сразу выкупить машино-место на муниципальной парковке не удастся. Приватизация такого имущества, в соответствии с законом, допускается только путем конкурсов и аукционов.

Что касается частных парковок. Если горожане сами возводят себе «Народный гараж», то места в нем, по общим правилам о долевом строительстве, автоматически переходят участникам проекта в собственность.

В прочих паркингах право собственности оформляется сразу на всю занимаемую площадь. Для продажи нескольких квадратных метров необходимо выделить машино-место в отдельный объект собственности. А это очень сложная и дорогая процедура.

Владельцам парковок гораздо проще и выгоднее сдавать машино-места в аренду. Но места на частных паркингах все же можно оформить в собственность. Это обойдется от 10 до бесконечности тыс. долларов. «За такие деньги продается фактически участок бетонного пола! Никаких удобств для машины! Это не отдельный бокс, где есть «яма», где можно держать комплект резины и инструменты!» – возмущается лидер Всероссийского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Место на паркинге покажется машине бараком по сравнению с ракушкой-«дворцом». Но именно куски бетонного пола дают тем (и то не всем), у кого сносят гаражные боксы. Место в «ракушке» на место в паркинге на практике меняют только инвалидам, ветеранам, известным и заслуженным людям. Причем после долгого «обивания порогов». Остальным горожанам выдают компенсацию – несколько десятков тысяч рублей. В лучшем случае – 2–4 тыс. долларов.

Ныне в законодательстве нигде не прописано, какой должна быть компенсация, кому менять «гараж на гараж». По правовой концепции решения проблемы нет единства даже среди первых лиц городской администрации. Глава Комплекса экономической политики Юрий Росляк заявляет, что никаких нормативов нет. Руководитель стройкомплекса Владимир Ресин – что есть. По его данным, машино-места в новых паркингах «выселенным» автовладельцам должны предоставляться не в собственность, а в долгосрочную аренду. Мотивация такова: если человек не был собственником земли, на которой стояла его машина раньше, то с какой стати он должен получать в собственность квадратные метры на новой стоянке?

Должен быть принят закон, который разрешит эти противоречия. «Такой законопроект есть, но он не прошел еще и первого чтения, – рассказывает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. – Предлагается владельцам снесенного гаража передавать в собственность места в новых паркингах. Либо выплачивать им компенсацию по рыночной стоимости машино-места. Есть предложение налагать на владельцев паркингов огромные налоги за пустующие места в многоэтажных гаражах. Это заставит «парковщиков» снижать цены и зазывать автовладельцев «под крышу».

Законопроект, скорее всего, еще долго пролежит под сукном. Уж больно не выгодно по-честному выплачивать компенсацию и давать машино-места! «Тем не менее оформлять право собственности хотя бы на некоторых владельцев снесенных «ракушек» все же придется, – уверен Сергей Беляков, эксперт Комиссии по экономической политике и предпринимательству Мосгордумы. – При строительстве Четвертого транспортного кольца только в Восточном округе, например, будет снесено 4 тыс. гаражей. Долгосрочной арендой тут вряд ли отделаться. Передача машино-мест в собственность – это способ снять социальную напряженность».