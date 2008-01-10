Джип, он же трактор

РУССКО-ФИНСКИХ военных эпизодов фактически было два. Сначала так называемая «Зимняя война» (с 1939 по 1940 год). Затем «Затяжная война» – так финны называют боевые действия 1941–44 годов. 30 ноября 1939 г. Республика Советов обрушила на Финляндию свою военную мощь. В бой были брошены даже экспериментальные советские машины. Особенно примечательны среди них сверхмощные многобашенные танки. Когда один из них подорвался на мине, в Красной армии не нашлось подходящего тягача, чтобы его эвакуировать!

У финнов был скудный выбор средств для борьбы с нашими танками. В ход решили пустить бутылки, наполненные вязкой смесью спирта, парафина и бензина. Снаружи к такой бутылке приматывались длинные охотничьи спички. Получалась эффективная зажигательная бомба. Компания «АЛКО» (финский монополист – производитель алкоголя) с декабря 1939 по март 1940 г. выпустила более 500 тыс. таких бутылей! Именно финские ополченцы первыми прозвали бутылки с зажигательной смесью «коктейлями Молотова». И название, и само изобретение перекочевали в Красную армию.

Умение делать зимние головные уборы Советы тоже переняли у финнов. Теплые шапки с белым подбоем, появившиеся в Красной армии в 1940 г., так и называли – «финками».

Финны в свою очередь перенимали у нас военную технику. Перенимали в прямом смысле: они захватывали многочисленные трофеи – и использовали против советских солдат. Финны охотно использовали наши пушки, танки, бронеавтомобили. По странному стечению обстоятельств больше всего им досталось бронированных артиллерийских тягачей Т-20 под сакраментальным названием «Комсомолец». Примечательно, что за Финскую кампанию и начальный период Великой Отечественной войны Красная армия умудрилась потерять почти 8 тыс. «Комсомольцев»! Затем нам начали поставлять по лендлизу английский аналог этой машины – тягач «Юниверсал». Но 2 тыс. английских тягачей не смогли восполнить нехватку Т-20.

«Комсомольцы» представляли собой низенькие гусеничные джипы. У нас, впрочем, их называли тракторами. Создатель джипа-трактора Николай Александрович Астров станет со временем главным конструктором танков Горьковского автозавода. Да, ГАЗ выпускал танки в Великую Отечественную войну!