//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Джип, он же трактор

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Александр ПИКУЛЕНКО, ведущий программы «Гараж», радио «Эхо Москвы» ]

Джип, он же трактор

 РУССКО-ФИНСКИХ военных эпизодов фактически было два. Сначала так называемая «Зимняя война» (с 1939 по 1940 год). Затем «Затяжная война» – так финны называют боевые действия 1941–44 годов. 30 ноября 1939 г. Республика Советов обрушила на Финляндию свою военную мощь. В бой были брошены даже экспериментальные советские машины. Особенно примечательны среди них сверхмощные многобашенные танки. Когда один из них подорвался на мине, в Красной армии не нашлось подходящего тягача, чтобы его эвакуировать!

 У финнов был скудный выбор средств для борьбы с нашими танками. В ход решили пустить бутылки, наполненные вязкой смесью спирта, парафина и бензина. Снаружи к такой бутылке приматывались длинные охотничьи спички. Получалась эффективная зажигательная бомба. Компания «АЛКО» (финский монополист – производитель алкоголя) с декабря 1939 по март 1940 г. выпустила более 500 тыс. таких бутылей! Именно финские ополченцы первыми прозвали бутылки с зажигательной смесью «коктейлями Молотова». И название, и само изобретение перекочевали в Красную армию.

 Умение делать зимние головные уборы Советы тоже переняли у финнов. Теплые шапки с белым подбоем, появившиеся в Красной армии в 1940 г., так и называли – «финками».

 Финны в свою очередь перенимали у нас военную технику. Перенимали в прямом смысле: они захватывали многочисленные трофеи – и использовали против советских солдат. Финны охотно использовали наши пушки, танки, бронеавтомобили. По странному стечению обстоятельств больше всего им досталось бронированных артиллерийских тягачей Т-20 под сакраментальным названием «Комсомолец». Примечательно, что за Финскую кампанию и начальный период Великой Отечественной войны Красная армия умудрилась потерять почти 8 тыс. «Комсомольцев»! Затем нам начали поставлять по лендлизу английский аналог этой машины – тягач «Юниверсал». Но 2 тыс. английских тягачей не смогли восполнить нехватку Т-20.

 «Комсомольцы» представляли собой низенькие гусеничные джипы. У нас, впрочем, их называли тракторами. Создатель джипа-трактора Николай Александрович Астров станет со временем главным конструктором танков Горьковского автозавода. Да, ГАЗ выпускал танки в Великую Отечественную войну!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

В украинском экспертном сообществе рассказали, какой из претендентов на пост президента страны является фаворитом США на будущих выборах. Соответствующее заявление сделал политтехнолог Михаил Погребинский.

//Политика

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Впервые падение рейтинга всей ветвей власти было зафиксировано в конце прошлого года, причем не только независимыми мониторинговыми службами, но и вполне лояльными социологическими организациями.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Препятствие для военного нападения сил НАТО на Россию определил аналитик

Препятствие для военного нападения сил НАТО на Россию определил аналитик

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, почему нападение Североатлантического альянса на Россию является маловероятным. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

//В мире

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

В случае своей победы на грядущих выборах Петр Порошенко устроит «еще более кровавую бойню». Соответствующее заявление сделал Олег Соскин, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В солидной компании – солидная медицина

В солидной компании – солидная медицина

Темы медицины и здоровья всегда актуальны. Как работают медучреждения в настоящее время? Какие изменения происходят? Сохранится ли бесплатное обслуживание? На эти вопросы «АН» ответила начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Елена ЖИДКОВА

//Шоу-бизнес

Собчак впервые после развода вышла в свет с мужчиной

Собчак впервые после развода вышла в свет с мужчиной

Накануне в Москве состоялось вручение второй музыкальной премии BraVo в области классической музыки, собравшей российских и мировых звезд. Не смогла пропустить это событие и Ксения Собчак.

//В мире

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Известный итальянский певец Аль Бано собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Причиной стало занесение певца с "чёрный список" Украины. В него попадают лица, представляющие угрозу национальной безопасности Украины.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Общество

Кабмин назвал самых опасных собак

Кабмин назвал самых опасных собак

Российские власти заявили на этап общественных слушаний проект постановления об утверждении перечня потенциально опасных собак.

//Новости СМИ2

//Общество

Администрация Симферополя пообещала сохранить чистоту и порядок, как во время приезда президента Путина

Администрация Симферополя пообещала сохранить чистоту и порядок, как во время приезда президента Путина

Глава администрации Симферополя Наталья МАЛЕНКО пообещала, что город в дальнейшем будет таким же чистым, как во время приезда президента РФ Владимира ПУТИНА.

//В мире

Джо Байден намерен баллотироваться в президенты США

Джо Байден намерен баллотироваться в президенты США

Экс-вице-президент США Джозеф Байден заявил на встрече со сторонниками о намерении вступить в борьбу за высший административный пост страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

//В мире

Житель США выстрелил в себя, пытаясь убить таракана

Житель США выстрелил в себя, пытаясь убить таракана

Мужчина из американского города Детройт, штат Мичиган, начал борьбу с тараканами, но явно не рассчитал свои силы. В ходе сражения он сам себе нанёс огнестрельное ранение в ногу.

//Общество

В ФСИН пояснили, почему хотят заставить сотрудников извиняться перед зэками

В ФСИН пояснили, почему хотят заставить сотрудников извиняться перед зэками

Федеральная служба исполнения наказаний разработала поправки в кодекс этики. Сотрудники ФСИН будут извиняться перед заключенными за нарушения со своей стороны.

//Политика

Венесуэльский узел

Венесуэльский узел

Геополитический спор России и США нашёл новую точку приложения – Венесуэлу. О российских и американских интересах в этой стране, о её социально-экономическом состоянии рассказывает Дмитрий РОЗЕНТАЛЬ – кандидат исторических наук, замдиректора Института Латинской Америки РАН.

//В мире

Торговец из Таиланда готов заплатить 310 тысяч долларов тому, кто женится на его дочери

Торговец из Таиланда готов заплатить 310 тысяч долларов тому, кто женится на его дочери

Торговец фруктами дуриан опубликовал в соцсетях необычное предложение. Он готов заплатить деньги любому человеку, который сможет покорить сердце его дочери и согласится продолжить его семейный бизнес.

//Новости партнеров

//Армия

Лавров: новые элементы ПРО США смогут поражать орбитальные объекты

Лавров: новые элементы ПРО США смогут поражать орбитальные объекты

Планируемое размещение элементов ПРО США в космосе будет угрожать космическим объектам неугодных Вашингтону стран. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

//Общество

В Россию перестанут поставлять три жизненно важных препарата с мая 2019 года

В Россию перестанут поставлять три жизненно важных препарата с мая 2019 года

С начала мая 2019 года в Россию перестанут завозить три японских лекарственных средства. В список запрета на поставку вошли атенолол, амитриптилин и метронидазол.

//Шоу-бизнес

Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой

Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой

Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью певицы Юлии Началовой. Уолтер знал девушку лично и считает её очень талантливой.

//Политика

Путин даст ипотечные каникулы всем?

Путин даст ипотечные каникулы всем?

Президент России предложил ввести «ипотечные каникулы» в том числе на уже действующие договоры. Это произошло на совещании с членами правительства. Соответствующее сообщение распространило агентство ТАСС.

//Культура

В Москве скончался оперный певец Сергей Балашов, ему было 47 лет

В Москве скончался оперный певец Сергей Балашов, ему было 47 лет

В Москве в ночь на среду, 20 марта, скончался оперный певец Сергей Балашов. Артисту Московского академического музыкального театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко было 47 лет.

//Шоу-бизнес

«Из твоих девиц можно создать третьесортный бордель», - говорила первая любовь экс-мужа Алисы Фрейндлих

«Из твоих девиц можно создать третьесортный бордель», - говорила первая любовь экс-мужа Алисы Фрейндлих

Брак Алисы Фрейндлих с режиссером театра имен Ленсовета Игорем Владимировым был судьбоносным. Он был старше почти на 16 лет, мудрее, и слепил ее, как Пигмалион свою Галатею, но счастливой так и не сделал

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

В России нашли дом, который можно купить на зарплату
3

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
4

Выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат, считают в Белоруссии
5

Россиян ждут апрельские морозы и -30°С

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры