В Москве дорожает элитное жильё из-за уменьшения предложения

В Москве не остаётся доступной элитной недвижимости. Это привело к увеличению стоимости данного вида жилья. При этом спрос на элитный сегмент не уменьшился. Столица стала одним из первых городов в рейтинге по росту цен на дорогие квадратные метры.



За год стоимость возросла на 12%. Больший рост цен был заметен в столице Германии. Там он составил порядка 14%. Средняя стоимость одного квадратного метра элитного жилья доходит до 800 тысяч рублей. Тенденция увеличения цен сформировалась два года назад. Высокобюджетный сегмент подорожал на 22% и составил порядка одного миллиона за квадратный метр.



Стоимость жилья только за первый квартал текущего года увеличилась на 8%. К концу года ожидается увеличение стоимости до 10%.



Рост цен на дорогое жильё превосходит смежные сферы. Так, недвижимость бизнес-класса подорожала только на 3%. Массовый сегмент увеличился в стоимости на 2%. Ситуация с элитным рынком объясняется тем, что здесь имеется много готовых предложений. Вместе с этим, фактором подорожания выступил повышенный спрос на престижное жильё. В текущем году он вырос на 4% по сравнению с прошлым годом.



В северной столице России стоимость дорогого жилья, напротив, уменьшилась на 0,3%. Это объясняется тем, что ряд крупных объектов не был своевременно реализован и в настоящее время происходит анализ их ценовой политики.



Тенденция увеличения стоимости на vip-жильё характерна для мегаполисов. К примеру, в Германии стоимости жилья высшего сегмента увеличивается на 10%. На стадии роста стоимости находятся квартиры в Барселоне, Мадриде.



Подобная ситуация была несколько лет назад в Праге, где цены на элитное жильё ежегодно увеличивались на 15%. Сейчас ситуация стабилизировалась. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что проблема с увеличением цен на дорогую недвижимость опасна возникновением «мыльного пузыря».



