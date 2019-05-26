Депутаты замахнулись на права владельцев самокатов

Московская городская дума предложила обязать владельцев электросамокатов получать водительские права. Эта инициатива вызвала бурное неравнодушное обсуждение всех заинтересованных сторон.



Сегодня по ПДД все, кто едет на самокате, приравниваются к пешеходам. Владелец самоката должен перемещаться по тротуару или велодорожке, а вот выезжать на проезжую часть уже запрещено. Современные самокаты в зависимости от мощности моторчика могут развивать скорость до 25–50 км/ч. Это уже больше тянет на полноценный транспорт, которому точно не место среди пешеходов. В этом смысле логика столичных депутатов понятна – такая разница в скорости далека от безопасности.



В связи с этим столичные депутаты предлагают обязать каждого электроскутериста, владельца сигвея и тому подобного транспорта при езде надевать средства защиты – шлем, наколенники, налокотники. Самокаты планируется разделить на несколько категорий. Самым быстрым и мощным предлагается запретить выезд на велодорожки и тротуар, а оставить им только проезжую часть. Вдобавок обязать их получать водительские права. Но в самой ГИБДД категорически против того, чтобы приравнивать электросамокаты к транспортным средствам и выпускать их на дороги.



О том, готов ли город Москва принять всех желающих покататься на самокатах и велосипедах читайте в свежем номере "Аргументов недели".



