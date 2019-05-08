Кто займет место вице-мэра Москвы Петра Бирюкова?

Вице-мэр Москвы - Петр Павлович Бирюков, выдающийся специалист и один из старейших вице-мэров Москвы (единственный, кто остался в команде Собянина из команды Лужкова) стал, похоже, первой жертвой в будущей избирательной кампании.



Выборы в Московскую городскую думу обещают стать чудовищно сложными для мэра Москвы, в случае, если Сергей Собянин получит оппозиционно настроенную Мосгордуму, где среди депутатов будут такие фигуры, как Яшин или Дмитрий Гудков-младший, он никогда не возглавит Правительство. Не Москвы, а страны.



Как пишет сайт "Караулов. Life", по замыслу политтехнологов, сентябрьские выборы в Москве будут подстроены для кандидатов от «партии власти», т.е. мэра. И пройдут исключительно под критикой Комплекса городского хозяйства Москвы, который ведёт Петр Бирюков.



Сейчас Бирюков уходит в отпуск аж до 5 июня, потом будет бороться за депутатское кресло в Мосгордуме, а Мосгордума командирует его в Совет Федерации вместо Зинаиды Драгункиной, уходящей на пенсию. Новым вице-мэром Москвы называют Алексея Елисеева, ставленника Бирюкова.



Он должен обеспечить преемственность, но это вряд ли получится. Против Елисеева сформировалась серьёзная оппозиция, как в городе, так и вне города.



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