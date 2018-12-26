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Собянин назвал главные события 2018 года для москвичей и себя лично
26 декабря 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Собянин назвал главные события 2018 года для москвичей и себя лично. Об этом он побеседовал с журналистами телеканалов "Москва-24", "Россия-1", "Россия-24".
По словам главы города, выборы мэра столицы стали для него главным экзаменом в жизни. Говоря о городских рекордах, мэр не смог выделить какое-либо одно событие.
"Этот год собрал столько рекордов, что хватило бы и на целую Книгу рекордов Гиннесса – и по стройкам, и по показателям, и по качеству, и по иностранным гостям", – сказал Собянин.
В этом году введено в эксплуатацию 33 километра новых линий московского метро, 17 новых станций и 2 депо. Построено 127 километров дорог, 55 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. В рамках программы реновации построено 200 тысяч квадратных метров жилья.
Оценивая работу портала "Наш город", Сергей Собянин сравнил его с Дедом Морозом, потому что он легко и быстро решает многие проблемы москвичей. «где 90% всех проблем, с которыми человек сталкивается реально очень быстро решается. Это своего рода сказка, Дед Мороз, но тем не менее такая система выстроена и действует неплохо», - отметил С.Собянин.
Мэр подчеркнул, что при этом есть вещи, на которые иногда приходится реагировать самому. «Но еще раз говорю, это как раз ощущение людей, когда ты сам непосредственно читаешь, слушаешь или общаешься, и это ничем заменить невозможно», - добавил С.Собянин.
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