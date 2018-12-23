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В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка

23 декабря 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка

На площади Революции открыли большую ледяную горку длиной 100 м. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. Всем желающим бесплатно выдают санки-ватрушки для катания.

Ранее сообщалось, что помимо горки на площади Революции, еще две - одна для детей постарше, а другая для малышей - впервые появятся в Столешниковом пер. Также на ул. Профсоюзная будет работать семиметровая ледяная горка протяженностью 120 м.

Напомним также, что 14 декабря 2018 г. в Москве была включена  праздничная иллюминация и  декоративные световые конструкции. В этом году территория праздничного оформления города была расширена на 20% за счёт парков и площадок в округах.

К Новому году и Рождеству столицу украсили порядка 3 тыс. объемно-декоративных элементов, состоящих из около 30 млн. светодиодов.

Новогодние световые конструкции созданы из 1,5 тыс. км гирлянд, включая световые тоннели и навесы, арки, елочные шары, различные фигуры и др.

Традиционно одним из главных элементов украшения столицы стали большие праздничные ели. На видовых местах в центре и округах установлено более 290 новогодних красавиц. Самая большая 30-метровая праздничная ель смонтирована на Лубянской площади.

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