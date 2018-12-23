В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка

На площади Революции открыли большую ледяную горку длиной 100 м. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. Всем желающим бесплатно выдают санки-ватрушки для катания.



Ранее сообщалось, что помимо горки на площади Революции, еще две - одна для детей постарше, а другая для малышей - впервые появятся в Столешниковом пер. Также на ул. Профсоюзная будет работать семиметровая ледяная горка протяженностью 120 м.



Напомним также, что 14 декабря 2018 г. в Москве была включена праздничная иллюминация и декоративные световые конструкции. В этом году территория праздничного оформления города была расширена на 20% за счёт парков и площадок в округах.



К Новому году и Рождеству столицу украсили порядка 3 тыс. объемно-декоративных элементов, состоящих из около 30 млн. светодиодов.



Новогодние световые конструкции созданы из 1,5 тыс. км гирлянд, включая световые тоннели и навесы, арки, елочные шары, различные фигуры и др.



Традиционно одним из главных элементов украшения столицы стали большие праздничные ели. На видовых местах в центре и округах установлено более 290 новогодних красавиц. Самая большая 30-метровая праздничная ель смонтирована на Лубянской площади.