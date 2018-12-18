Городские площадки во всех округах Москвы готовы к встрече Нового года

Более 400 мероприятий пройдет в столице в рамках новогодних гуляний и празднования Рождества. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам состоявшегося 18 декабря 2018 г. заседания президиума правительства города.



С 31 декабря 2018 г. по 2 января 2019 г. главной праздничной площадкой будет ул. Тверская, которая станет пешеходной.



«Программа праздничных мероприятий была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в специальном голосовании на «Активном гражданине». Праздничные площадки города готовы принять порядка 10 млн гостей», - добавили в пресс-службе мэрии.



Также в дни зимних школьных каникул в Москве пройдет свыше 250 новогодних елок, которые, как ожидается, посетят более 1 млн. детей. Среди них «Елки мэра», которые будут проходить в Гостином дворе с 23 декабря по 5 января; с 24 декабря по 8 января в Государственном Кремлевском дворце будут проходить «Кремлевские елки»; с 18 декабря по 5 января во всех округах столицы организованы 25 новогодних представлений «Ёлка префекта».



В рамках празднования Нового года и Рождества Христова в Москве пройдут и благотворительные акции. К ним относятся «Ёлка мэра» в Морозовской больнице и больнице святого Владимира для страдающих онкологическими, онкогематологическими, орфанными и другими заболеваниями детей; творческие мастер-классы в трех московских больницах - Морозовской, МНПЦ наркологии, НПЦ психического здоровья детей и подростков им. Г.Сухаревой; акция «Исполни желание», где москвичи смогут исполнить заветные мечты детей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями и детей из многодетных и малообеспеченных семей, написавших письма Деду Морозу о своих желаниях; акция «Добрый Новый год», в ходе которой во всех столичных культурных центрах желающие своими руками создают новогодние подарки и сувениры для детей с органическими поражениями центральной нервной системы и пожилых людей, живущих в домах престарелых и психоневрологических интернатах.



Помимо этого, с середины декабря 2018 г. по конец января 2019 г. запланировано более 1 тыс. праздничных мероприятий в учреждениях культуры. В частности, в 22 библиотеках состоится 46 новогодних елок. В новогодние каникулы - со 2 по 6 января - в 158 библиотеках будет организована ежедневная новогодняя программа с мастер-классами, конкурсами и подарками. Также в 13 городских кинотеатрах сети «Москино» состоятся 32 бесплатных кинопоказа любимых новогодних и семейных фильмов. А 83 городских музея и выставочных зала будут работать бесплатно.



В столице с 14 декабря 2018 г. до 13 января 2019 г. на 78 площадках проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», в рамках которого гости могут принять участие в 8 тыс. мастер-классов и посетить более 1,5 тыс. концертов и театральных постановок.