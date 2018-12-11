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Собянин: Две трети площадок «Путешествия в Рождество» откроются не в центре
11 декабря 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Две трети площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» откроются не в центре Москвы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем официальном аккаунте в Twitter и в социальной сети «В контакте», пригласив жителей столицы посетить фестиваль, который пройдет с 14 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г.
Он добавил, что многие мероприятия пройдут в рамках фестиваля впервые.
Сергей Собянин отметил также, что с начала года площадки городских фестивалей из цикла «Московские сезоны» посетили около 65 млн жителей и гостей столицы.
Фестивали в рамках «Московских сезонов» начали проводиться в столице еще зимой 2012 г. со Страсбургской ярмарки. Тогда рождественский фестиваль посетили порядка 600 тыс. человек.
В 2017 г. в городе было проведено более 60 городских уличных мероприятий, на которых побывали 62 млн москвичей и туристов.
Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г. На 78 площадках по всей Москве - в центре, округах, а также в городских парках - посетителей ждут развлечения для всей семьи: ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, арт-объекты, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии и много другое.
Из 78 городских площадок в центре будут размещены лишь 19. В других округах разместится 29 площадок и ещё 30 площадок будут работать в городских парках.
Площадки будут открыты ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.
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