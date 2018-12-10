Передовым опытом московской системы образования заинтересовались в ОАЭ

Опытом столичной системы образования заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, где в конце ноября проходил ежегодный Всемирный образовательный саммит AQDAR. Об этом в рамках пресс-конференции «Новые технологии в московском образовании» сообщил директор Московского центра качества образования (МЦКО) Павел Кузьмин.



В рамках саммита в Абу-Даби были представлены ключевые проекты московской системы образования. Столичная делегация познакомила участников и посетителей саммита с «Московской электронной школой», предпрофессиональными классами (в формате виртуальной экскурсии), системой «Проход и питание», диагностиками в формате виртуальной реальности. Ими лично заинтересовался вице-премьер ОАЭ Шейх Саиф бин Заед Аль Нахьян, который отвечает за образовательную политику эмиратов.



По итогам саммита был достигнут ряд договоренностей между Москвой и ОАЭ. В частности, в будущем году под руководством Министерства образования ОАЭ будет организована крупная экспозиция на ежегодном форуме «Город образования». Москву пригласили принять участие в деловой программе форума Innovative Arabia в Дубае и в деловой программе выставки EXPO 2020 также в Дубае.



В свою очередь, арабская делегация сделала запрос на посещение московских школ для детального ознакомления с системой «Проход и питание» и на возможность адаптации проекта «Московская электронная школа» на арабский язык.



Всемирный саммит AQDAR проходил 26-28 ноября в Абу-Даби. С докладами на нем выступили представители ОАЭ, России, Германии, Египта,Индии, Иордании, Китая и Сингапура. Мероприятие ежегодно объединяет педагогов, учащихся, родителей, разработчиков инновационных концепций и технологий для продвижения системы образования.



