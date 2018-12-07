Московские предприниматели могут рассчитывать на поддержку властей

Москва лидирует по приросту новых индивидуальных предпринимателей среди всех субъектов РФ – ежемесячно в городе регистрируются тысячи новых ИП. Как городские власти помогают бизнесу открывать новые возможности? - Предприниматели могут рассчитывать на широкую информационную поддержку города, различные льготы, субсидии, гранты, выгодные кредитные предложения по сниженным ставкам и т.д. – получить исчерпывающие данные о своих правах «он-лайн» сейчас может каждый.

Представители малого бизнеса могут обратиться за помощью к порталу ГБУ «Малый бизнес Москвы». На сайте вам предложат заполнить электронную форму, чтобы получить бесплатную консультационно-методическую поддержку в одном из Центров услуг для бизнеса, расположенных в каждом административном округе. В таких Центрах предпринимателям помогут разрешить вопросы по созданию и ведению бизнеса, разобраться в сферах налогового, бухгалтерского учета и нормативного регулирования. Также портал познакомит вас с мерами финансовой и имущественной поддержки бизнеса городом: вы получите информацию о субсидиях, на которые могут рассчитывать юридические лица и ИП, о налоговых льготах и условиях льготной аренды помещений, действующих госзаказах и программах для предпринимателей; узнаете, какие помещения сдаются городом в аренду или вдохновитесь историями успешных запусков чужих проектов.

Инвестиционный портал Москвы является главным «единым окном» для инвесторов, желающих развивать свои проекты на территории столицы. Портал значительно экономит время предпринимателей, сокращает административные барьеры, повышает эффективность коммуникации между бизнесом и властью. На сайте можно найти информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городской недвижимости, условиях получения гарантийной поддержки и льготных займов. На Инвестпортале пользователям доступно 16 онлайн-сервисов, с помощью которых можно рассчитать стоимость патента для индивидуального предпринимателя, направить заявку на аренду в технопарке или на осмотр объекта торгов, подписаться на Инвестиционный дайджест или направить вопрос на Линию прямых обращений. Почти за 5 лет существования Инвестиционного портала его посетили 6 миллионов пользователей, а общее количество просмотров превысило 23 миллиона.

Портал поставщиков даёт возможность объективно оценить существующий рынок предложений для малого и среднего бизнеса, принять участие в закупках Москвы, проанализировать сведения о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков. Удобство портала заключается в использовании технологии юридически значимого электронного документооборота при заключении сделок, что повышает оперативность обмена информацией.

Портал Бизнес-навигатора МСП аккумулирует в себе текстовые/видео-инструкции, а также ссылки на полезные материалы для первичного расчёта бизнес-плана, подбора коммерческой недвижимости, поиска контрагентов и поставщиков, предлагает алгоритмы готовых решений для предпринимателей и даёт инструкции по налаживанию новых каналов сбыта и привлечению клиентов.

Если вы столкнулись с административными проблемами, то защитить ваши права и интересы как предпринимателя поможет Штаб по защите бизнеса. Вы можете обратиться за консультацией в Штаб «он-лайн» или позвонить по телефону горячей линии.

Полный список проектов, разработанных с целью оказать поддержку столичному бизнесу, собран в разделе «Экономика и бизнес» на Официальном сайте Мэра Москвы.

Активное взаимодействие столичной власти с бизнесом не заканчивается на официальных порталах – город старается наладить диалог с предпринимателями посредством различных форматов, в том числе и через социальные сети, где процесс коммуникации имеет неформальный характер и каждый может оперативно получить обратную связь, задав все интересующие вопросы в комментариях.

К примеру, на официальной странице Департамента экономической политики и развития Москвы в социальной сети «ВКонтакте» был реализован проект «Департамент отвечает», в рамках которого подписчики задавали интересующие их вопросы по различным системам налогообложения. Помимо обратной связи, в социальных сетях различных Департаментов столицы ежедневно публикуются полезные для предпринимателей информационные материалы и брошюры, инфографики и видеоролики, проводятся опросы подписчиков.

В Москве сейчас созданы комфортные условия для ведения успешной предпринимательской деятельности – вся необходимая информация удобно аккумулируется в одном месте и доступна каждому, кто располагает доступом в интернет и необходимыми гаджетами. Город открыт к диалогу – остаётся сгенерировать перспективную бизнес-идею и найти желание развиваться.