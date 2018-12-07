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Финны заинтересовались проектами московской системы образования
7 декабря 2018, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
Делегация департамента образования Хельсинки во главе с руководителем ведомства Лиисой Похьелайнен прибыла в Москву для ознакомления со столичной системой образования. В школе №1560 финны побывали на уроках в медицинском и инженерном классах, а также наглядно увидели принципы работы проекта «Московская электронная школа» («МЭШ»). В ходе уроков школьники конструировали роботов, изучали закон Ома и логику программирования, занимались 3D-моделированием.
«У вас все сделано систематично и продуманно. Мы отметили большое количество интересных моментов, используемых в “МЭШ”. Некоторые из этих идей мы бы хотели использовать по возвращении на родину. Особенно нам понравились технологичные решения, применяемые для анализа данных», – отметила Лииса Похьелайнен.
Финская делегация отметила, что материалы «МЭШ» не только удобны для детей и их родителей, но и развивают мотивацию к учебе.
В августе этого года Лиса Похьелайнен побывала в Москве на международном форуме «Город образования», где впервые наглядно увидела, как работают проекты столичной системы образования.
«Ее тогда очень заинтересовал опыт Москвы. Сегодня она приехала с огромной командой своих коллег, которые очень внимательно изучают то, что мы делаем. Давайте признаем, что внимание к московской школе лидеров мирового образования говорит о многом», – отметил руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.
Глава образовательного ведомства отметил, что его пригласили приехать в Хельсинки с ответным визитом в 2019 году.
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