Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные дни

Парковка на всех улицах Москвы останется бесплатной в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.



«В общей сложности, платная парковка по воскресеньям с 15 декабря будет введена только на 1,9% улиц города. Это парковки возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. В праздничные дни парковка будет по-прежнему бесплатной на всех улицах Москвы», - сообщили в департаменте.



В пресс-службе пояснили, что горожане, которые проживают на улицах с наиболее загруженными парковками, неоднократно обращались в департамент транспорта с жалобами на невозможность припарковаться возле дома.



Нововведения были разработаны на основе рекомендаций Университета им. Плеханова. Изменения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников, и вводятся точечно по конкретным улицам с 15 декабря. По оценкам экспертов, такие меры позволят освободить до 15-20% парковочных мест в центре города.



Бесплатная парковка в центре Москвы действовала с 2016 года. «Парковочные каникулы» распространялись на воскресенья, праздничные дни и перенесенные выходные дни.