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Собянин: Бюджет столицы на 2019-2021 гг сохранит социальную направленность
22 октября 2018, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
Бюджет Москвы на 2019-2021 гг. сохранит социальную направленность. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в ходе ежегодного отчёта в Мосгордуме о результатах деятельности столичного правительства.
«Проект бюджета Москвы на 2019-2021 гг., который вам предстоит рассмотреть на следующей неделе, является крепким и сбалансированным. Как обычно, более 50% бюджета мы предлагаем направить на расходы социального характера. Бюджет развития - адресная инвестиционная программа, ремонты, закупка современного оборудования, поддержка промышленности и инноваций - составит около 40% расходной части», - заявил С.Собянин.
По словам мэра, планы развития Москвы являются беспрецедентными по своим масштабам. Тем не менее, уточнил С.Собянин, они реальны и выполнимы. Московская экономика несмотря на все сложности и ограничения демонстрирует уверенные темпы роста.
В ходе доклада столичный градоначальник также проинформировал депутатов Мосгордумы, что власти Москвы готовы усилить социальную защиту граждан предпенсионного возраста и установить для них новые льготы.
Другим приоритетом работы, по словам Собянина, станет реализация программы «Мой район», которая позволит сделать каждый район столицы ухоженным и комфортным.
В ходе своего доклада мэр подвел итоги работы в должности за последние восемь лет. По его словам, столица за эти годы прошла большой путь, реорганизовав системы здравоохранения, образования, соцподдержки, а также получила новый облик город и обновленный транспортный каркас.
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