Депутаты Мосгордумы доработают программу «Мой район»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Московской городской думы совместно работать над программой «Мой район». Об этом он заявил на встрече со столичными парламентариями в мэрии столицы.



По словам мэра, за последние годы в городе было проведено масштабное благоустройство, открылись новые объекты соцкультбыта, и пришло время посмотреть, как это отразилось на каждом отдельном районе. «Так, чтобы каждый район, каждый москвич имел равные возможности по доступности образования, работы поликлиник, больниц, транспорта, качественного благоустройства, объектов культуры. Это очень тонкая кропотливая и важная работа. И должен сказать, что я вижу эту работу не как какое-то разовое мероприятие в связи с выборной кампанией. Это изменение в целом всего подхода к планированию развития города», - сказал мэр.



Он завил, что программа «Мой район» должна быть отражена в документах, принимаемых правительством Москвы: в бюджете города, в адресно-инвестиционной программе.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы, целью программы «Мой район» является создание равных условий для всех москвичей вне зависимости от места жительства. Программа учитывает потребности горожан в появлении новых и обновлении уже действующих спортивных комплексов, парков, библиотек и других общедоступных объектов.



