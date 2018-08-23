В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о технологии «умного сноса» пятиэтажек, которая станет золотым стандартом реновации. Столичный градоначальник лично оценил ход работ по сносу первой отселённой по программе реновации пятиэтажки по адресу: ул. Константина Федина, д. 5., жильцы которой в марте переехали в стартовый многоквартирный дом по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62Б.



Технология «умной разборки» предусматривает отдельную сортировку стекла, дерева, пластика, металла и бетона, переработку и использование их в дальнейшем строительстве. Основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.



Мэр поинтересовался у жителей процессом переселения, а также текущими условиями проживания, которые оказались, по словам самих переселенцев, на высоком уровне исполнения.



Напомним, что программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 г. В неё включен 5 тыс. 171 дом - около 350 тыс. квартир, в которых проживает около 1 млн человек.



