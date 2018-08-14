Семейный фестиваль NEW MOSCOW в парке «Красная Пахра»

25 августа с 11:00 до 22:00 пройдет I-й Семейный фестиваль МОСКВА НОВАЯ в парке «Красная Пахра» (Новая Москва, поселение Краснопахорское). Вход свободный.

В этот день весь парк будет поделён на тематические зоны, где будет проходить множество развлечений и активностей для детей разного возраста, а также их родителей.

В «зоне спортивных активностей» можно будет сыграть в футбол, волейбол и стритбол.

Именно 25 августа на футбольном поле, в 12.00 состоится презентация команды женской любительской футбольной лиги «Новая Москва». Для любителей спортивного отдыха на Фестивале все желающие смогут поучаствовать в веселых стартах и соревнованиях по перетягиванию каната, сыграть в настольные игры и шахматы, покататься на велосипедах и роликах, взять напрокат самокат и гироборд.

Самых маленьких гостей Фестиваля ожидает: катание на лошадях, детские площадки, шоу мыльных пузырей, кукольный спектакль, настольные игры, сладкая вата, запуск воздушных змеев, а также батутный надувной городок. Весёлые аниматоры и ростовые куклы точно никого не оставят равнодушными.









Все желающие смогут посетить полезные лекции популярных блогеров – экспертов. Свои программы представят: Центр по обучению безопасного дорожного движения BMW JUNIOR CAMPUS, выездной планетарий, детский IT технопарк и физическая кунсткамера, Центр спасательных операций Лидер и другие. Можно будет принять участие в многочисленных творческих мастер-классах, разнообразие которых приятно удивит гостей.

В специализированной beauty зоне можно будет сделать аквагрим и глитер-тату, заплести косы и сделать рисунок хной, а также сфотографироваться в стильных фотозонах, которые будут расположены по всей территории парка.

Изюминкой фестиваля станет маркет товаров Российских дизайнеров и мастеров. Здесь вы сможете найти, дизайнерские вещи, аксессуары и украшения ручной работы, натуральную косметику, травяные чаи, сладости, игрушки и многое другое.









И конечно никто не уйдёт голодным, так как на территории Парка будет работать множество food кортов и lounge зон.

В рамках Фестиваля пройдёт благотворительный аукцион и выставка - вернисаж художников Троицка, а также для посетителей парка будет работать книжная ярмарка и Библиомобиль.

Интересной для гостей будет так же локация Ассамблея народных ремесел, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли гончара, плотника или кузнеца. Всего будет представлено более 10 ремесел! В рамках Ассамблеи выступят участники проекта «Голос»: Асет, Алина Ростоцкая.

На главной сцене парка «Красная Пахра» будет проходить развлекательная шоу программа с выступлениями детских театральных, танцевальных и вокальных коллективов, а также выступлением специальных гостей Фестиваля - звезд шоу бизнеса. Специальный гость – Александр Буйнов. А по завершению Фестиваля, всех гостей ожидает зрелищный фейерверк!