Московский монорельс переделают в трамвай

Столичные власти в очередной раз задумались над судьбой Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС). Предполагается, что её окончательную судьбу решат уже летом 2018 года. Хотя задумываться об этом начали уже давно – ещё 31 августа 2015-го на сайте государственных закупок был размещён тендер на разработку предпроектных решений по развитию монорельса. Каким же теперь будет монорельс?



История ММТС может завершиться аккурат к своему двадцатилетию. По официальным данным, стоимость всего монорельса обошлась городу в 221,3 млн долларов по курсу ЦБ РФ 2005 года. Более того, ежегодно поступали сообщения об убыточности этого транспорта – порядка миллиарда рублей в год тратится на его обслуживание. Вдобавок ещё в 2016-м бывший начальник метрополитена Дмитрий Пегов заявлял, что с открытием МЦК и новых станций метро будет целесообразно рассматривать отказ от монорельса как вида транспорта.



Судя по всему, именно реконструкция под трамвайные пути ожидает монорельс. Летом этого года поступали сообщения о том, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила замену участка ММТС на трамвайные пути, а, по словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК константина Тимофеева, проект планировки предусматривает продление трамвайной линии, которая проходит по улице Академика Королёва до существующей линии, проходящей на улице Костякова. В итоге изолированная трамвайная сеть соединится с основной. Подобный вариант решит также проблему дублирования монорельсом маршрутов трамвая.



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