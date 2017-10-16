Летние веранды кафе в столице разберут к середине ноября

Летние веранды столичных кафе разберут к середине ноября. Уточняется, что сезон работы летних веранд в Москве официально длится с 1 апреля по 1 ноября. После этого владельцам кафе дают двухнедельный срок, чтобы они успели разобрать сезонные конструкции, пишет портал "Москва 24".



Те, кто не демонтируют веранды к 15 ноября, получат предписание устранить нарушение. Если владельцы кафе не исполнит это условие, им грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Более того, их кафе также могут исключить из городской схемы размещения на 2018-й год.



Также сообщается, что в летнем сезоне Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы провела 6,5 тысячи проверок, выявив по их итогам 265 случаев нарушения правил размещении летних кафе. При этом лидером по числу нарушений стал Центральный округ столицы, а меньше всего претензий у инспекторов было к владельцам летних кафе в САО.

