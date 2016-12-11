Москвичи внесут на руках мэра, который отменит платные парковки

С 26 декабря столицу ждёт очередное расширение зоны платной парковки. Оно затронет 206 улиц в 47 районах Москвы. При том, что многие жители спальных районов выступают против таких мер.



Введение платной парковки в столичных районах на одних улицах зачастую сопровождается запретом стоянки на соседних. То есть налицо создание того самого пресловутого дефицита мест для парковки, с которым борется Департамент транспорта. Объяснить такое поведение сложно. Закрадывается мысль о том, что это необходимо для того, чтобы количество бесплатных парковок в городе было минимальным, чтобы народ активнее приобретал резидентские соглашения, раз уж они и так вынуждены платить. И как следствие, либо платил рублём за личный транспорт, либо отказывался от своего автомобиля.



Такое желание не скрывает и сам Ликсутов. Так, в июне этого года он заявил, что если 150–200 тыс. автомобилистов пересядут на общественный транспорт, то дорожная обстановка в городе существенно улучшится. А это значит, что пока есть такая цель, то дискриминация владельцев личных авто будет продолжаться. И использовать для этого будут все инструменты – от расширения платных парковок, до увеличения стоимости часа стоянки.

Если бы выборы мэра Москвы состоялись завтра, то москвичи внесли бы на руках в мэрию того кандидата, который бы пообещал отменить платные парковки.



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