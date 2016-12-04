47,3 млрд рублей в 2017 году Москва потратит на финтифлюшки
4 декабря 2016, 18:11 [ «АН-онлайн» ]
В бюджете Москвы на 2017 год более 47,3 млрд рублей заложено на праздничную иллюминацию, реконструкцию улиц и организацию парковочного пространства, «повышение эффективности органов власти», но денег не хватает на жилищные программы, здравоохранение, профобразование и социальные субсидии. Бюджет вполне можно было бы скорректировать, внеся разумные поправки и перекинув деньги с одних статей расходов на другие, более целесообразные для москвичей.
Однако большинство в Мосгордуме, целиком поддерживающее политику нынешнего мэра, вряд ли это одобрит. Недофинансирование социально значимых статей расходов и «перефинансирование» тех, что важны сугубо для правительства Москвы, становится очевидным при внимательном изучении бюджета на 2017 год.
Вряд ли умирающему в больнице или сокращённому медперсоналу так важны парковки или иллюминация, равно как и очередникам жилья, бедным семьям, инвалидам… Конечно, столица не должна погружаться в кромешный мрак даже в самый лютый кризис, но жизнь и здоровье людей превыше иллюминаций и парковочного пространства.
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