Демонтаж нелегальных торговых павильонов в Москве назвали необходимой мерой
30 августа 2016, 12:58 [«АН-онлайн», М. Долин ]
Эксперт оценил новую волну сноса самостроя в Москве как необходимые шаги по борьбе со стихийным рынком, не признающим законов.
Проблему нелегальных построек в российской столице необходимо решать, поскольку это проявление стихийного рынка, который не признает никаких законов. Такое мнение ИА "Народные новости" в понедельник, 29 августа, высказал политолог Андрей Шуклин. "Конечно, могут сказать, что это ущемление прав бизнеса или лоббирование интересов крупных торговых сетей, однако бизнес обязан строить здания лишь по специальному разрешению и в соответствии с градостроительной политикой. В данном случае к делу следует подходить разумно и без фанатизма, чтобы не сложилась ситуация, при которой все здания будут пытаться под надуманными предлогами признать самостроем", — пояснил Шуклин.
По мнению собеседника агентства, нужен четкий регламент действий. "Политика борьбы с нелегальными строениями успешно реализована в Тюмени. Город избавился от царившего хаоса среди бесчисленного множества ларьков, уродовавших облик. Поэтому бывший тюменский губернатор и нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, уверен, решит эту задачу и в столице, а москвичи в дальнейшем оценят эти шаги по достоинству", — заключил Шуклин.
В Москве началась вторая волна сноса объектов, признанных властями самостроем. Демонтаж павильонов начался на Большой Семеновской улице и у метро "Электрозаводская".
Ранее глава госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров сообщил, что в общей сложности будут демонтированы почти 80 объектов. По его словам, процедура будет проходить в три этапа: демонтаж, расчистка территории и дальнейшее облагораживание площадки.
по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 29.08.16