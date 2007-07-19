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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Андрей Максимов ]

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 Слово «ответственность» лично я не люблю. И не потому, что я сам такой уж безответственный, а потому, что, на мой взгляд, человек мотивирует свои поступки ответст­венностью только тогда, когда никакой иной мотивации у него уже нет.

 КОГДА человеку нравится то, что он делает, он не станет думать про ответственность. Представьте себе влюбленного, который назначает свидание своей девушке, движимый чувством ответственности. Нонсенс!

 Когда, скажем, отец кричит на весь мир: «Я отвечаю за своего ребенка!» – это звучит как-то излишне пафосно. Потому что там, где есть любовь, – там ответственность подразумевается, а если она декларируется – то, может, и любви нет?

 Вообще ответственность и пафос всегда идут рядом. Поэтому политики так любят рассуждать об ответственности, а влюбленные – нет. Людям представляется, что само слово «ответственность» очень их возвышает. Да и нам подчас кажется, что если уж человек отвечает за какое-то дело – то, значит, это дело стоящее. На самом же деле нередко именно словом «ответственность» прикрывается незначительность и мизерность дела.

 Ответственность – это мотивация для совершения тех или иных поступков, когда иные мотивации либо исчерпаны, либо отсутствуют.

 Именно поэтому люди так любят декларировать свою ответственность. Пафос как бы помогает им хоть на время забыть, что это просто – последняя мотивация.

 Хорошо работает не тот, кто работает ответственно, а тот, кто не умеет работать плохо.

 Этот вывод особенно очевиден на примере людей известных, скажем, музыкантов. Повинуясь привычке, они могут говорить: сегодня, мол, у меня особенно ответственное выступление. Но, скажем, тот же Спиваков или Башмет одинаково хорошо играют и в больших залах, и в маленьких. А если иногда, что есте­ственно, они играют хуже, то это не из-за отсутствия ответственности, а в силу каких-то иных, субъективных, причин.

 Ответственность принадлежит к тем словам, которые люди придумали для собственного возвеличивания.

 Фраза «я уважаю свой коллектив» нам представляется менее значительной, нежели «я за свой коллектив отвечаю». Хотя первое делать гораздо сложней и, может быть, даже достойней, чем второе.

 Нельзя сказать, что «ответственность» – слово, которое обозначает то, чего нет. В реальном мире, дейст­вительно, она остается для многих людей серьезной мотивацией. Единственное, что, как мне кажется, надо помнить: этот мотив возникает тогда, когда иных, более естественных, нет.

 Книжка, которую я сейчас пишу, называется «Многослов. Книга, с которой нужно разговаривать». Я пы­таюсь понять смысл привычных слов. Интересное занятие! Присоеди­няйтесь! Мой сайт: www.amaximov.ru.

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