//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//exlibris

Интернет и разложение мышления

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]

Интернет и разложение мышления
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
А.С. Пушкин «Поэту»

 ЭТИ строки часто приходят мне в голову – я даже хватаюсь за них, когда вдруг набегают приступы отчаяния от непонимания или сознательного искажения моего творчества. Если угрюмым быть нетрудно, то «твердым и спокойным» оставаться не получается.

 И сколько раз я клялся себе, что не полезу в Интернет, в эту помойку! Не буду копаться во всех этих отзывах и рецензиях! Эта Интернет-помойка засасывает так, что ты начинаешь возмущаться, искать аргументы, чтобы вмешаться в дискуссию о твоем творчестве. Вот так и случилось со мной после выхода фильма «Глянец» на широкий экран.

 Что более всего меня поразило в этих негативных откликах, которых подавляющее большинство, – это унифицированное ЧУЖОЕ мнение, усвоенное сотнями людей.

 Помню, некий малопросвещенный критик охарактеризовал «Глянец» как «банальную историю Золушки» и выложил сей опус в Интернет. Очевидное отсутствие интеллекта не позволило этому критику даже задуматься над тем, что с Золушкой у моей героини – ничего общего. Золушка – это воплощенная добродетель, она не ищет успеха и от Судьбы получает все благодаря своему смирению. Героиня же моего фильма Галя лишена всякого смирения: она сплошное честолюбие, сознательно устремленное к успеху. Другое идиотское сравнение из Интернета – с фильмом «Дьявол носит «Prada». Хотя с «Глянцем» его объединяет только то, что обе главные героини помещены в мир моды. В американском фильме героиня целомудренна и отказывается от этого «испорченного, продажного» мира, выбирая настоящую романтическую любовь. Так это – сказка о победе добра над злом. Моя же героиня не может позволить себе даже думать о такой «роскоши», как Мораль, она должна выбраться из ада, в котором она живет, и вырвать из него своих погибающих родителей. Любой ценой, даже пожертвовав честью и достоинством. Она разрывается между тем, чего хочет добиться, и тем, сколько надо «заплатить» за это. А зрители автоматически повторяют одну и ту же плоскую формулу о Золушке и «дьяволе с прадой», которую они нашли в Интернете. Вот тут приходит мне в голову «угрюмая» мысль – мы все стали рабами и заложниками «всемирной паутины».

 Да, Интернет в принципе дебилизирует сознание своего массового потребителя, отнимает у него потребность МЫСЛИТЬ и ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. Достоинство Интернета – мгновенный доступ к информации – превратилось в его губительную порочность. Поясню: история человечества свидетельствует, что изобилие какого-либо продукта (материального или интеллектуального) избавляет личность от необходимости делать усилия для его добычи. Именно это и происходит в наше время со Знанием: человек не желает добывать этот интеллектуальный продукт, ибо сейчас все сведения получаешь немедленно. Это как в случае с автомобильным навигатором: не обязательно знать карту местности, достаточно задать в навигаторе маршрут и затем двигаться по его подсказкам. Это гениальное изобретение избавляет от знания автомобильных дорог. Вот и не нужны больше опытные таксисты!

 Развитие компьютерных технологий дает уникальную возможность: Истина – твоя, надо только нажать на «кнопку». Вместо собственных выводов – как результата умственных усилий – готовые формулы из помойки Интернета, который губит человеческое сознание, так как отучает людей мыслить.

 Раньше, до Интернета, выводы делались на основе суммы знаний. Их нужно было как-то добыть и затем, осмыслив, прийти к выводу – т.е. к индукции (логическое умозаключение от частного к общему. – А.К.). Ленивый студент этот процесс пропускал, пользуясь шпаргалкой. Но известно, что все написанное по шпоре, мгновенно выветривается из головы. В этом смысле Интернет – это еще и гигантская «ШПОРА».

Есть такая «шпора» в Интернете и для тех, кто интересуется «Глянцем»: «кино – говно, грязное, циничное, авторы срубили бабла, и вообще Кончаловский как режиссер кончился, пора старику на покой»! А если кто-то с этим не согласен, то ему даже как-то неловко, например: «Я, конечно, покажусь многим дураком, но мне Кончаловский нравится…» или «…не в обиду, но фильм оказался лучше и глубже, чем я ожидала. Но хаять его модно как будто...»

 Нет, разумеется, есть талантливые критические разборы, которые интересно читать, словно беседуешь с умным, образованным оппонентом… И, наконец, есть главное, что я вывел для себя из обилия всех отзывов на «Глянец», – это мысль, что я сделал нужную и своевременную картину. И я объясню почему.

 Во времена советской власти, когда я снимал «Асю Клячину», народ был настолько измордован полувеком своей истории, настолько придавлен чугунной плитой тоталитаризма, что нуждался в духовной поддержке. И идея «Аси» была в том, чтобы показать, какой большой силой обладает мой народ. Но давно уже закончилась «зима коммунизма», и вместе с ландышами из-под снега проявилось дерьмо, которое до этого было припорошено. Люди стали проявлять незнакомый советскому человеку инстинкт индивидуализма, жадность, звериную жестокость…

 Маркс написал: «Надо заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу» («К критике гегелевской философии права. Введение»). Эту мощную мысль можно целиком отнести и к задаче, которую художник ставит перед собой. Я посчитал своим долгом заставить народ ужаснуться.

 Да, фильм заставил ужаснуться многих. И за это можно возненавидеть. Надо только понять, на кого направить эту ненависть. А вот с пониманием у нас сложнее…

 И все же российский зритель – особенный, он воспринимает искусство почти как реальность и вовлечен эмоционально в сам творческий процесс оценки, как во времена Шекспира. Я не могу представить себе какого-нибудь западного зрителя, который выразился бы, к примеру, так: «Лежа в больнице, просмотрел фильм «Глянец». То, что Михалков­Кончаловский – бессмысленная скотина, было ясно давно. То, что российское кино на 99,9% – дрянь и мерзость, тоже сомнений не вызывало. Однако желания расстрелять все семейство Михалковых поголовно (начиная с дедушки и заканчивая детишками) до просмотра этого фильма не возникало. Теперь оно есть».

 Дорогой мой зритель, вы думаете, что после расстрела семейств Михалковых и Кончаловских ваша жизнь в России станет лучше и чище, а вам будет легче дышать? Ошибаетесь! Подобные «эксперименты» были популярны в российской истории, но ни разу не привели к положительным результатам.

Задумайтесь над своими чувствами, может быть, все-таки они сродни высказыванию этой зрительницы: «…мне кино не понравилось, и я из… тех зрителей, у которых оно вызвало чувство протеста... но протест у меня не такой – «так не может быть, это все враки!», у меня протест – «да, оно все так и есть, но бл**ь, какого хрена оно так...»

 Задумайтесь, где еще на этой земле вы найдете такое свидетельство: «После фильма «Глянец» Кончаловского я прочла несколько десятков отзывов о том, что такой провинции уже давно нет, что ее не существует и Андрей Сергеевич это все придумал… я 5 лет прожила в Перми… такая провинция не просто существует, и Андрей Сергеевич не просто не сгустил краски, а даже их несколько смягчил. Есть в Перми такой район Водники… в 20 минутах езды на автобусе от центра города… там именно такие вот жуткие деревянные хибары, как в «Глянце», обшарпанные пятиэтажки, и мусор лежит толстым слоем повсюду совершенно… я уж молчу, что там трезвое лицо днем в будний день найти сложно (разве что в зеркале). Так вот в Водниках есть небольшой лесок, в этом леске двое семиклассников убивают свою одноклассницу. ПРОСТО ТАК! Не ограбили, не изнасиловали, даже пьяные не были. На допросе потом сказали – скучно было... конечно, лучше меня знающие провинцию москвичи сейчас мне расскажут, что это все бред и такого быть не может, но я видела эти Водники своими глазами. Так страшно мне не было никогда и нигде!» (tigra_al).

А ВАМ НЕ СТРАШНО?

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Считаете ли вы Интернет помойкой, куда порядочному человеку лучше не заглядывать?
Спросили мы граждан России

АЛЕКСЕЙ Разлацкий, 44 года, директор типографии, Самара:

 – Вопрос сродни полушутливому тезису – «что бы ученые ни изобрели, все равно получается бомба!». Уж тогда я бы сравнил Интернет с городом. Да, в нем есть и помойки, куда лучше не заглядывать. Но ведь есть и музеи, места встреч и отдыха, где порядочный человек найдет для себя много интересного. И куда пойти: в кино, музей, клуб или на помойку – каждый выбирает сам.

Наталья Манапова, психиатр, Пенза:

 – Так ведь и среди печатных изданий можно наткнуться на «помоечные»! Разницы – никакой. Если человек нормальный – он отсеет то, что ему кажется непорядочным, и получит от Интернета массу полезностей и удовольствия.

Анатолий Самборский, 61 год, стоматолог, Уфа:

 – Интернет – это зло. Он отучает людей думать и прилагать к чему-то усилия. А ведь в жизни все иначе – там не получится так, что нажал на кнопочку – и готово!

Сергей Плютенко, 46 лет, врач, Орск:

 – Нет, нет и нет! Для человека с головой, умеющего отделять зерна от плевел, Интернет – огромное информационное пространство. Плюс великие возможности для общения. Плюс возможность самовыражения для тысяч и тысяч людей. Плюс огромное удобство. Вчера вот отправил тетушке в Алматы роскошный букет к юбилею – сидя в своем кресле у компьютера в Москве! Это же классно! Нет, я искренне считаю Интернет одним из самых великих современных открытий человечества.

Виктор Шлема, 56 лет, педагог, Киров:

 – Ни в коем случае! Это ведь библиотека, которая постоянно под рукой. А уж что человек будет там искать (порнографию или информацию о городе своего детства, сообщество педофилов или клуб любителей «Волги» ГАЗ-21) – зависит от него самого! 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//В мире

Предсказаны опасные для Украины последствия переизбрания Порошенко президентом

Предсказаны опасные для Украины последствия переизбрания Порошенко президентом

Предсказаны опасные для украинского государства последствия переизбрания Петра Порошенко президентом страны. По данному вопросу некоторое время назад высказался Сергей Гайдай, киевский политтехнолог.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность нового "майдана"

Экс-президент Украины оценил вероятность нового "майдана"

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в его стране возможен "третий майдан", и назвал условие, при котором, по мнению политика, такое развитие событий будет наиболее вероятным.

//В мире

Экс-глава Совбеза ДНР раскрыл главный козырь воюющих с Киевом защитников Донбасса

Экс-глава Совбеза ДНР раскрыл главный козырь воюющих с Киевом защитников Донбасса

Александр Ходаковский, бывший секретарь Совета безопасности ДНР, раскрыл главный козырь защитников Донбасса. По данному вопросу Ходаковский высказался в видеоинтервью военному корреспонденту Юрию Котенку.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Закон о материнском капитале могут откорректировать

Закон о материнском капитале могут откорректировать

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко намерен внести в парламент предложения по корректировке закона о материнском капитале. Вопрос обсуждался во время встречи с уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой.

//Криминал

В Москве допрашивают экс-министра по развитию Дальнего Востока

В Москве допрашивают экс-министра по развитию Дальнего Востока

В четверг стало известно о задержании экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. Сейчас появилась информация, что бывшего чиновника допрашивают в Москве в рамках разбирательства по уголовному делу.

//Общество

В России придумали способ борьбы с раком с помощью переливания крови

В России придумали способ борьбы с раком с помощью переливания крови

Калининградские ученые предложили способ лечения раковых опухолей. В основе методики лежит переливание крови. Об этом сообщило агентство РИА-Новости

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

В Северной столице  предвыборная лихорадка

В Северной столице  предвыборная лихорадка

Главными региональными выборами 8 сентября 2019 г. станут выборы губернатора Санкт-Петербурга.  Поэтому все усилия внутриполитического блока АП брошены сейчас на губернаторские выборы в Питере. Наступило даже внутриполитическое затишье по всем другим направлениям.

//Новости СМИ2

//Политика

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Белорусские власти так и не пришли к единому выводу – устремить свой взор на Запад или остаться при Востоке? Самый ярый «западник» – министр иностранных дел Макей. Его подчинённые так и норовят наговорить гадостей в адрес Москвы. К примеру, облить грязью российского посла.

//Политика

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Арест в Москве 26 марта экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова не на шутку взбудоражил российскую элиту. Соцсети переполнены подробностями и версиями происходящего. Задержание повергло в ступор многих чиновников в аппарате правительства.

//Политика

Стратеги Карибского моря

Стратеги Карибского моря

Пока западная пресса без устали предупреждала всё «прогрессивное человечество» о том, что Москва готовится напасть на страны Прибалтики, российские военные высадились в Венесуэле. Самолёты доставили на берег Карибского моря десятки тонн специального и сто российских военных

//Общество

Безумство дронов

Безумство дронов

Боевая практика стран НАТО и Израиля подтвердила главное – беспилотники в армиях и военно-воздушных силах стали реальной ударной силой. И  самостоятельным родом войск. Компьютер (мозг боевого дрона) способен без проблем переварить нечеловеческие перегрузки воздушных схваток.

//Общество

Дума о дури

Дума о дури

День смеха, отмечаемый 1 апреля, всегда был для брата-журналиста поводом покуражиться: сообщить, что правительство объявило день Куликовской битвы выходным, а депутат Милонов ушёл наконец в монастырь. Именно депутатские инициативы заставляют нас поглядывать на календарь

//Общество

Наука разрушать

Наука разрушать

В конце февраля 2019 г. государственный Российский научный фонд (РНФ) свернул на неопределённый срок бюджетное финансирование более чем 300 научных проектов на 7,3 млрд рублей. В объяснениях не разобраться: почему-то между госпосредниками нет каких-то соглашений.

//Новости партнеров

//Общество

«Каштан» для губернатора

«Каштан» для губернатора

Два БТР спецгруппы разведки группировки войск в Чечне спокойно возвращались в место дислокации на Ханкалу. Миновали Аргун, до поворота на базу оставалось буквально три-четыре километра. Взрыва никто не услышал, просто какая-то сила смела людей на разбитый асфальт…

//Общество

Весеннее обострение стратегической авиации США

Весеннее обострение стратегической авиации США

Сообщения в лентах новостей кишат упоминаниями о полётах у наших границ на Балтике американских тяжёлых стратегических бомбардировщиков В-52Н «Стратофортресс». Это единственные в ВВС США носители крылатых ракет большой дальности с ядерными зарядами. Что происходит?

//Культура

Кто убил Марину Левкоеву?

Кто убил Марину Левкоеву?

В обществе идёт активное обсуждение первых серий фильма «Содержанки» в постановке Константина Богомолова, известного театрального экспериментатора. «Содержанки» – не телесериал, они расцвели на видеоплатформе Start, несколько серий доступны в Интернете. Я посмотрела четыре и на этом, пожалуй, остановлюсь.Встреча с прекрасным состоялась… 

//Общество

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

История о том, как влиятельная государственная машина, не чувствительная к правам граждан в Геленджике, хладнокровно содействует лишению их законного имущества. 31 семья может лишиться приобретённой недвижимости, потому что Внешэкономбанк не содействует её выводу из-под залога.

//Общество

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае скандал. Жители села Казинка Андроповского района требуют отставки губернатора Владимира Владимирова и его правительства. Причём требуют посредством единственного доступного им способа – с помощью голодовки. Все остальные методы уже перепробовали.

//Спорт

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Рассказать о будущем подземки «Аргументам недели» согласился президент Союза московских архитекторов, главный архитектор проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений Николай ШУМАКОВ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Юлия Меньшова извинилась за фото с Пхукета в бикини
2

Участница группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала матерью
3

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
4

Хоккеист Александр Фролов подозревает бойфренда Юлии Началовой в мошенничестве со злополучной квартирой
5

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры