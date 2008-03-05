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Глобализация порока и смертная казнь

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]

Глобализация порока и смертная казнь

  Помните разговоры в середине 90-х годов прошлого века о заре новой эпохи – эпохи глобализации? О ней писали как о наступающей поре капиталистического благоденствия человечества. Мультикультурализм (интеграция различных культур) стал высшим идеалом. Экономическая интеграция стран третьего мира – зазывной целью. Превращение мира в одну «планетарную деревню» и создание единого свободного рынка – окончательной победой «американского образа жизни».

 Идеологи и пророки глобализации обещали экономическое процветание и окончательное освобождение человечества от цепей марксизма и иллюзий социализма. Всемирная паутина и глобализация открытого доступа к любой информации гарантировали всеобщее образование и повышение культурного уровня в самых отсталых странах.

 Принято считать, что либеральный оптимизм (если не сказать слепота. – А.К.) зиждется на основополагающей идее гуманизма, которая утверждает, что человек по своей природе предрасположен к добру и самосовершенствованию. Ему нужно только дать liberty – свободу. Именно это слово Буш произносил чаще, чем все американские президенты, вместе взятые.

 Но вот глобализация осуществилась. И что мы видим? Обнищание и кризис экономики стран Латинской Америки, Африки, где на каждый вложенный «Большой семеркой» (не «восьмеркой»! – А.К.) доллар вывозится два. Человеческая жадность, авантюризм и эгоизм поставили в 2008 г. мировую банковскую систему на грань катастрофы. Но самое страшное, что развивающиеся огромными темпами СМИ и Интернет, проникая во все сферы жизни общества, вызывают массовую деградацию человеческого сознания и доказывают «неудобную истину»: человек – это животное. Более того, как писал Уильям Голдинг в своем романе «Повелитель мух»: «Человек опаснее всех животных».

 Следует признать, что мысль Голдинга подтверждается глобальным катастрофическим ростом педофилии. И основная причина этого роста – ИНТЕРНЕТ.

 Вдумайтесь – ежемесячно на порносайты заходят до 20 млн. человек, из которых 200 тыс. становятся стабильными пользователями. Согласно данным независимых экспертов, в настоящее время через Интернет распространяется 75% детской порнографии, а увеличение детской порнографии в Интернете (на 1500% за 10–15 лет!) отразилось на росте количества детей, подвергаемых сексуальному насилию. Глобализация порока превратила педофилию в мировую эпидемию. По данным Генеральной прокуратуры (2006), годовой оборот рынка детской порнографии достиг 3,5 млрд. евро.

 То, что педофилия порождена экономическими и социальными проблемами, – частичная правда. Главные причины кроются в физиологии и антропологии животного, называемого человеком. Педофилы признаются, что просмотр порнографических сцен с участием детей разжигает их фантазию и является важным фактором, подталкивающим их на сексуальное преступление. Доступ к порносайту изменяет психологическое и физиологическое состояние человека следующим образом – в нем, как во всяком животном, присутствует некая стадность, которая обусловливает возникновение ложной иллюзии о патологической сексуальной вседозволенности. В результате человек, возбужденный животным инстинктом, готов бежать на улицу в поисках малолетней жертвы. По завершении полового акта сознание насильника проясняется, и, сознавая последствия, насильник устраняет жертву-свидетеля.

 Как же обстоят дела у нас? Здесь положение детей можно назвать катастрофическим: Россия была и остается самым злостным из всех правонарушителей в мире, когда речь заходит о детской порнографии. Так что настало время ввести цензуру и уголовную ответственность за интернет-педофилию, как это сделали в Канаде, Великобритании и США. По суровым канадским законам уголовным преступлением считается не только производство, передача или публикация в Сети детской порнографии, но и ее просмотр. Более того, просто поиск детской порнографии в Сети становится в Канаде уголовно наказуемым деянием, даже если обвиняемый ничего не нашел. Каждое из этих действий повлечет за собой тюремное заключение от пяти до десяти лет.

Наша страна находится на третьем месте в списке из пяти стран с наибольшим уровнем насилия по отношению к детям. ВДУМАЙТЕСЬ! По данным российского МВД, ежегодно около 7 тыс. детей от 4 до 15 лет становятся жертвами сексуальных преступлений.

 До какого времени ЭТО может продолжаться?! Почему мы позволяем разгуливать по нашим улицам маньякам-убийцам, причем не только убийцам, а садистам, прекрасно понимающим, что они творят, когда убивают ребенка?!

 Проблема глобализации порока педофилии требует введения смертной казни за сексуальное насилие над ребенком. Вместо этого, стараясь не отстать от зомбированной политкорректностью Европы, мы изо всех сил убеждаем себя в том, что мир становится гуманнее, а люди лучше. Один из ярких представителей «гуманного» отношения к людям – глава Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П. Крашенинников недавно внес на рассмотрение нижней палаты проект закона, официально отменяющего смертную казнь в России, считая, что смертная казнь должна отойти в прошлое как пережиток средневековья. Как же нам не терпится тоже стать цивилизованными – на бумаге! Не дай Бог, чтобы иной депутат нашел бы свое малое дитя растерзанным на ступенях своего подъезда.

 Я задаю тебе, мой читатель, вопрос – как бы поступил ты в таком случае? И второй вопрос – почему преступник, который совершает смертный грех, должен быть «помилован»? Почему общество в течение нескольких десятков лет должно его кормить, лечить, обувать-одевать и сторожить? Но самое главное – давать ему минимальную, но надежду, что все как-нибудь да и «образуется». Я ТРЕБУЮ СМЕРТНОЙ КАЗНИ!

 Нужно безоговорочно ввести смертную казнь насильнику-педофилу, даже если он оставил жертву в живых. Убежден, что смертная казнь является сдерживающим фактором, кстати, это признали и американские ученые. Например, лауреат Нобелевской премии Гэри Беккер является сторонником смертной казни. «С каждой казнью в каждом последующем году происходит на 75 убийств меньше», – утверждают два американских профессора. Они опубликовали в Wall Street Journal в ноябре 2007 г. результаты исследований, согласно которым смертные приговоры удерживают потенциальных преступников от убийств, спасая человеческие жизни. И особенно жизни детей, добавлю я.

 Не сомневаюсь, что, если бы сегодня был проведен национальный референдум – нужно ли вернуть смертную казнь, то подавляющее большинство голосов были бы «за». Вот это мнение прочитано мною на форуме «Комсомольской правды»:

 «…В последнее время народ отчаянно требует отменить мораторий на смертную казнь для убийц-педофилов и ужесточения наказания за развращение детей и преступления против личности. И вот, на фоне всенародного вопля и стона, Государственная Дума, оказывается, ВТИХАРЯ рассматривает вопрос О ПОЛНОЙ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ!!! Как это понимать?.. Они не хотят референдума, они считают, что народ – дурак, не доросли мы до понимания ИХ ценностей… …убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть; изнасилования, педофилия должны караться… Наши сроки за эти преступления СМЕХОТВОРНЫ, а с учетом УДО (условно­досрочное освобождение. – Ред.) – просто издевательство» (22.02.2008).

 Не торопитесь, господа гуманисты, признать человека совершенным Творением Божьим! ХХI век глобализировал не только человеческие качества, но и пороки. И это в очередной раз доказывает, что человечество еще не достигло (и маловероятно, что когда-нибудь достигнет) того духовного просветления, при котором смертная казнь станет излишней!

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Согласны ли вы на введение цензуры или прямого запрета в Интернете на пользование педофильскими сайтами?
Спросили мы граждан России

ЛАРИСА Томчук, пенсионерка, Омск:
 – Запреты никогда ничего хорошего не давали. Разве 10 заповедей – не цензура? Живите по ним – и ваши души будут в мире.

Анатолий Самборский, 67 лет, ветеран ГУИН, Тверь:
 – Цензура не поможет. Таких «любителей», как и создателей сайтов, нужно сажать в камеры на перевоспитание к «правильным пацанам».

Сергей Иванов, 50 лет, инженер, Пермь:
 – Да запретить их, извращенцев, вообще! Марши плавно перевести в «зоны» – годика эдак на 2–3. Сайты – торпедировать спамами и привлекать их создателей за вовлечение в разврат. Потом плавненько перейти к гламуру, далее – к звездам эстрады. Как писалось в «Швейке»: «Все эстеты – гомосексуалисты, это вытекает из самой сути...» Может быть, неточно. Зато верно!

Дмитрий Рыжиков, 46 лет, безработный, Смоленск:
 – Вся эта грязь идет с Запада. А вот в Иране и Северной Корее таких сайтов нет. Потому что нет Интернета. Может быть, так и нужно жить?

Николай Зеленюк, 61 год, техник, Орск:
 – Ничего не имею против запрета всякой однозначной мерзости. Но беспокоит то, что стоит лишь создать прецедент – и тут же власти войдут во вкус. А Интернет пока – чуть ли не единст­венная свободная зона. Я бы сказал – там можно наложить табу на то, что запрещено законодательством. Однако слишком уж оно у нас гибкое...
 И вот еще что. Насколько я понимаю, доступ на сайты, которые «хостятся» за границей, можно запрещать только на уровне провайдеров. А это вещь гнусная! И опять же – стоит лишь начать...

Евгений Береговой, 27 лет, водитель, Тула:
 – Не знаю. Но думаю, что в таких случаях «цензура» должна сидеть в мозгу каждого из нас.

Виталий Рогожин, 58 лет, повар, Казань:
 – Да, безусловно. Но тут надо понимать, что никакой запрет, никакая цензура не спасут от самого явления. Видео все равно будет сниматься и распространяться. По иным каналам. Так что, если честно, не вижу особого смысла в этой цензуре.

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