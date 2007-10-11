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Кремлевская разведка играет без правил

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Кремлевская разведка играет без правил
Пеньковский входит в подъезд, где Джанет Чизхолм оставила ему пакет

 В предыдущем номере мы рассказали о цели операции советской стратегической разведки по оказанию политического влияния на руководящие круги США, желая заставить их отказаться от возможной агрессии против СССР.

 В этот период холодная война была в полном разгаре. Обе стороны старались «сдерживать» друг друга с помощью «угроз», продвигая по проверенным агентурным каналам в руководящие органы стран противника «пугающую применением атомного оружия» информацию. Поскольку к этому моменту фактический ракетный потенциал США превосходил советский в 15 раз, было решено использовать спец­агента влияния для «запугивания» американцев невероятной мощью советского ракетно-ядерного комплекса. Для этой цели был выбран полковник ГРУ Олег Пеньковский, действиями которого руководил лично председатель КГБ генерал армии Иван Серов.

Пеньковский выходит на контакт с ЦРУ в Москве

 В МОСКВЕ Пеньковский продолжил настойчиво напрашиваться на контакт с ЦРУ. Нужно выполнять задание партии. Он усердно раздувает свою оперативную значимость, играет в конспирацию. В августе 1960 г. полковник находит двух американских туристов и, рискуя, передает им письмо с просьбой доставить его в посольство США. При этом он не раскрывает свое имя, но старательно выводит на след автора. В письме говорилось: «В моем распоряжении имеются очень важные материалы по многим вопросам, которые представляют для администрации США исключительный интерес. Я хочу немедленно передать вам эти материалы». В «препроводиловке» было оставлено достаточно «наводок», которые должны были навести аналитиков из ЦРУ на мысль о том, что письмо прислал именно он, Пеньковский. Для этого упомянул Анкару и имя американского коллеги по военно-дипломатической работе.

 Поскольку при поиске контакта с ЦРУ Пеньковский проявлял явную навязчивость, ЦРУ не клюнуло. Насторожились. Поручили выйти на проверочный контакт с Пеньковским и разобраться. Но попытка малоопытного дипломата-цэ­эрушника оказалась безуспешной. Тогда американцы, не желая терять добычу, решили «подставить» младшего парт­нера. Англичанам объяснили, что в Москве за посольскими цээрушниками ведется слежка. Они завалены работой под завязку – приходится работать с проверенной агентурой и рук не хватает. В МИ-6 решили, что смогут сделать то, что не по силам ЦРУ. А кукловоды стратегической разведки СССР, управлявшие действиями Пеньковского, тоже не хотели зря терять время. Поручили полковнику попытать счастья через британских и канадских бизнесменов, находившихся в СССР по линии Госкомитета по координации научно-технических исследований.

 Решили использовать случай. Как нельзя кстати подвернулся прибывший в Москву британский бизнесмен и разведчик Гревил М. Винн. Он стоял на учете въезда в страну, как британский разведчик, извест­ный агентам советской разведки Джорджу Блейку и Киму Филби. Так что о факте его приезда на Лубянке стало известно еще до пересечения Винном границы. Его кандидатура показалась идеальной для задуманной операции. Повод для установления с ним «делового» контакта у Пеньковского имелся. Далее – вопрос техники.

Пеньковский начинает работать с британцами

 В ДЕКАБРЕ 1960 г. на Греви­ла Винна Пеньковский вышел по своей инициативе. Уговорить Винна доставить в посольство Великобритании пакет с предложениями Пеньковского полковнику не составило труда. Британский разведчик сразу оценил предлагаемые услуги. Сработало. Руководству было доложено: Пеньковский успешно вышел на британскую разведку. 

 Так началась долгоиграющая операция с использованием московской резидентуры МИ-6, прикрываемой посольством Великобритании. Уже спустя несколько дней была оформлена срочная командировка Пеньковского в Лондон. Полетел он туда в качестве руководителя делегации Госкомитета по науке и технике. В лондонском аэропорту его встретил Винн и принял два пакета с различной информацией. Во время встречи с руководством МИ-6 Пеньковский сообщил, что Хрущев готов начать войну за Берлин, если союзники выступят против его плана передать Восточной Германии административный контроль над Берлином. Он также рассказал о существовании «огромной ракетной базы» на Новой Земле, оборудованной для испытаний, и о первом взрыве новой боеголовки в 16 килотонн, которую донесла до цели ракета Р-12 (SS-4). По его словам, «Р-12 уже одобрена и теперь находится в серийном производ­стве. Ее радиус действия 2500 километров. Р-14 готовится к серийному производству. Ее радиус дейст­вия будет 4500 километров». Он также передал содержание указа о создании подразделений гражданской обороны, информировал о расположении пунктов управления ГО, давая, таким образом, возможность Соединенным Штатам превратить их в мишень. На англичан это произвело впечатление. В тот же день был письменно оформлен акт вербовки английскими и американскими разведчиками.

 О ракетном спектакле с участием Пеньковского знали только Хру­щев, начальник ГРУ генерал Се­ров и главком ракетных войск маршел Варенцов. Сам Пень­ковский прекрасно играл свою роль. Стремился использовать различные формы доступа к секретам, свои связи с должно­стными лицами из Мин­­обороны. А ловцы шпионов из контразветки КГБ решали свои задачи.

 В 1961–1962 гг. выезжал в Па­риж и Лондон делиться добытыми секретами. Чаще же передавал информацию через связника – Гревила Винна.

 Во время следующих поездок в Лондон и Париж Пеньковский каждый раз вручал Винну негативы отснятых им документов. После этого представители МИ-6 в США информировали о результатах работы с Пеньковским ЦРУ и предложили осуществлять совместное руководство деятельностью своего агента. Контакт с Пеньковским в Москве был поручен все тому же сотруднику МИ-6 Гревилу Винну, выступавшему под прикрытием бизнесмена. Встречи Пеньковского с Винном происходили в гостиницах «Националь», «Метрополь» и «Украина». Под шум воды из крана в ванной комнате Пеньковский передавал иност­ранцу микропленки с отснятыми секретными материалами, сообщениями о советских стратегических ракетах, военно-техническими документами. Винн в свою очередь снабжал Пеньковского средствами тайнописи, деньгами, фото- и радиоаппаратурой, инструкцией по способам связи и сувенирами от «зарубежных друзей».

 За 16 месяцев шпионской деятельности (апрель 1961 – август 1962 г.) Пеньковский провел 30 встреч (13 в Москве и 17 за границей), в ходе которых передал англичанам 111 кассет с микропленками (свыше 5 тыс. кадров), содержащих данные, составляющие служебную, секретную и совершенно секретную информацию о военной и государст­венной тайне СССР. Кроме того, он передал около 5 тыс. листов документов в оригинале, зашифрованных, машинописных и рукописных сведений.

 Иногда в качестве связной использовалась Джанет Чиз­холм – жена второго секретаря посольства Великобритании в СССР, являвшегося сотрудником  посольской резидентуры МИ-6 в Москве. Обычно это происходило, когда она гуляла с детьми по арбатским переулкам и в парках. По существующей схеме агентурной связи Пеньковский заходил в подъезд заранее обусловленного дома, куда после тщательной проверки приходила и связная. Обменявшись пакетами, они расходились по одному с интервалом в 30–50 секунд. Однажды Пеньковский на Цветном бульваре передал ребенку Анны Чизхолм коробку из-под конфет, где вместо сладостей лежали микропленки в ярких фантиках.

 Но самыми безопасными для обмена шпионскими материалами считались дипломатические приемы в английском и американском посольствах, где Пеньковский мог бывать по роду своей деятельности. В начале 1962 г. Чиз­холм заподозрила, что за ними наблюдают. Московской резидентурой МИ-6 Пень­ковскому было пред­ложено передать его на связь нелегалу британской разведки, но сам Пеньковский отказался от этого вида агентурной связи, считая, что легальные контакты с англичанами позволяют ему работать практически без риска. Он рассчитывал на то, что его подготовка в вопросах организации агентурной связи находится на достаточно высоком уровне. В специальном высшем учебном заведении диплом, который защищал Пеньковский, был посвящен проблемам наружного наблюдения и способам обнаружения и избавления от него.

 Особые надежды резидентура МИ-6 возлагала на способ экстренной связи через тайник в подъезде дома 5/6 на Пушкинской улице. Закладка контейнера в виде спичечной коробки, в которой находились сведения государственной важности, происходила именно здесь. Между обшарпанной стеной и батареей парового отопления контейнер подвешивался на проволочном крючке, что облегчало моментальное изъятие тайника тем, кому он был предназначен.

 С целью документирования шпионской деятельности Пеньковского, который проживал в ведомственном доме на Котельнической набережной, по дну Москвы-реки специально был проложен кабель, по которому осуществлялось управление... ящиком из-под рассады на балконе этажом выше. Как только Пеньковский раскладывал на своем подоконнике секретные документы для пересъемки, с соседнего балкона выдвигался ящик с вмонтированной в него камерой. Она фотографировала все действия «шпиона».

 В следующем номере мы расскажем о подробностях провала Пеньковского. Группой аналитиков «АН» будет дан разбор стратегической операции влияния с использованием полковника ГРУ.

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