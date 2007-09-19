С днем рождения, ЦРУ!

В Ленгли (штат Вирджиния) готовятся отпраздновать 60 лет ЦРУ.

ОТМЕЧАТЬ юбилей особо торжественно поводов нет. Химическое оружие в Ираке так и не нашли. Опозорились с секретными «летающими тюрьмами». Проморгали сигналы о готовившихся 11 сентября 2001 г. терактах. Тем не менее традиции соблюдать надо, и помощники директора ЦРУ Майкла Хейдена готовят ему доклад о боевом пути национальной разведки США, начиная со времен «крестовых походов» против коммунизма. О многочисленных провалах, естественно, ни слова. Подрывать имидж запрещено.

Своим рождением ЦРУ обязано трем событиям. Во-первых, Перл-Харбор. Национальная разведка оказалась не в состоянии предотвратить национальную трагедию. Во-вторых, в период администрации Рузвельта в спецслужбы США проникли коммунистические агенты, от которых необходимо было избавиться. В-третьих, в СССР начали перестраивать работу разведки на борьбу с США и НАТО. Новый министр МГБ В.С. Абакумов создал отдел с функ­цией проведения диверсий и террора против военно-стратегических баз США и НАТО, расположенных вокруг СССР. Начальником отдела «ДР» был назначен легендарный генерал-лейтенант Судоплатов. В Ленгли прекрасно понимали, чем это может обернуться для Америки. Опасались возможного нападения СССР. В одночасье судьба Управления стратегических служб США (УСС) была решена. В сентябре 1947 г. Трумен отдал приказ о роспуске УСС и подписал Закон о национальной безопасности США. Так было образовано ЦРУ. Первым директором Центральной разведки был назначен контр-адмирал Роскоу Г. Хилленкеттер.

Сегодня американское разведывательное сообщество расходует на оперативные мероприятия 40 млрд. долл. в год. Это больше, чем все остальные разведки мира, вместе взятые. Но профессионалов своего дела надо уметь стимулировать. Они нужны, поскольку новое руководство ЦРУ желает «восстановить агентурную разведку». Для этого в ЦРУ создана новая структура – Национальная служба тайных операций. Придется повышать гонорары и ЦРУ.